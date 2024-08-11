Tire Süt Kooperatifi Başkanı Öztürk: Çiğ sütte fiyat düştü, vadeler uzadı, üretici zor durumda

İZMİR / EKONOMİ

Çiğ süt fiyatlarında temmuz ayı itibariyle önemli ölçüde düşme yaşandığını vurgulayan Tire Süt Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öztürk, “Bu durum üreticilerimizi ciddi şekilde zorluyor. Firmalar, fiyatlarını litre başına 0,60 TL indirerek üreticiyi daha da zor duruma soktu. Piyasadaki mandıraların bazıları ise fiyatları 13-13,5 bandına çekerek alımlarda yeni bir rekabet ortamı oluşturdu. Bu durum, üreticilerimizi daha fazla zarar etmeye itiyor" dedi.

Ödeme vadelerinin de uzadığını belirten Öztürk, “Süt sanayicilerinin doğrudan üreticiden veya üretici örgütlerinden aldıkları sütlerin 40-45 günlük ödeme vadeleri, şu anda en az 60 güne hatta 75 güne kadar uzatıldı. Üstelik ödemelerin nakit yerine çek ile yapılması üreticilerimizi ve üretici örgütleri olan bizim gibi kooperatifleri daha da zor durumda bırakıyor. Geciken ödemeler nedeniyle finansal sıkıntılar yaşanıyor ve maliyetleri karşılamak daha da zorlaşıyor. Bu koşullar altında üretim yapamayacak hale geliyoruz” şeklinde konuştu.

Tire Süt Kooperatifi olarak üreticilerin yanında durmaya devam edeceklerini belirten Öztürk bu sorunların çözülmesi için tüm paydaşların sorumluluk alması ve ortak çözümlerin üretilmesi gerektiğini hatırlattı. Öztürk, “İlk olarak ithalatın durdurulması ve süt talebinin ülke genelinde tekrar artırılması lazım. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve sektörde sürdürülebilir bir denge sağlanması için önlemlerin acilen hayata geçirilmesi şart” dedi.