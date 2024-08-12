Yaş meyve sebzede temmuz ayı ihracatı 206 milyon doları aştı

MERSİN / EKONOMİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, temmuzda 164 bin 947 ton ürünün uluslararası pazarlara sevk edildiğini söyledi. En çok ihraç edilen ürünün 66 milyon dolarla kiraz-vişne olduğunu kaydeden Gürüz, bunu 42,4 milyon dolarla şeftali, 18,3 milyon dolarla kayısının izlediğini aktardı.

En yüksek ihracat değerlerine Almanya, Rusya Federasyonu ve Irak pazarlarında ulaşıldığına dile getiren Gürüz, “Almanya’ya 63,1 milyon, Rusya Federasyonu’na 62,3 milyon, Irak’a 21,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları Yunanistan, Suriye ve Irak pazarlarında elde ettik. Yunanistan’a yüzde 356 artışla 1,5 milyon, Suriye’ye yüzde 343 artışla 1 milyon, Irak’a yüzde 268 artışla 21,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın ivmelendiği diğer pazarlar Suudi Arabistan, KKTC ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu” dedi.

“Kalıntısız ürün için bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz”

Türkiye’de yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Avrupa Birliği’nde yasaklı olan ve söz konusu pazara girişi engelleyen zirai ilaç kalıntısı konusunda farkındalığı artırma faaliyetlerini hızlandırdığını kaydeden Başkan Ferhat Gürüz, toplantılar düzenleyerek, afiş ve broşür dağıtarak konunun önemini anlatmaya ve bilinçlendirme çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Zirai ilaç kalıntılarından dolayı ihraç pazarlarından dönen ürünlerin ciddi kayıplara yol açtığını vurgulayan Gürüz, “Düzenlediğimiz toplantıda narenciye sezonu öncesinde güncel sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdik, zirai ilaç kalıntısı konusunun önemini vurguladık. Avrupa Birliği ülkeleri, ithal edilen ürünlerde maksimum kalıntı limiti (MRL) uygulamalarını çok sıkı takip ediyor. Kalıntı konusu pazarlarda çeşitli sorunlar yaşamamıza neden oluyor. Zirai ilaçların doğru kullanımı, kalıntı limitleri ve gıda güvenliği konularında gerçekleştirilen bilinçlendirme çalışmaları, sorunun çözümünde kritik bir rol oynuyor” diye konuştu.