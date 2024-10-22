Çelik üretimi dünyada düştü, Türkiye’de yükseldi

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), küresel ham çelik üretiminin, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 düşüşle 143,6 milyon ton seviyesinde kaldığını açıkladı.

Worldsteel tarafından açıklanan verilerine göre, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 6,1 düşüşle 77,1 milyon ton seviyesinde kaldı ve global düşüşte en fazla etkiyi yapan üretici oldu.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 0,2 düşüşle 11,7 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 5,8 düşüşle 6,6 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,2 artışla 6,7 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 10,3 düşüşle 5,6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi 1,3 artışla 5,5 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 4,3 artışla 3,0 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin üretimi ise yüzde 6,5 artışla 3,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve aylık bazda Almanya'nın üzerine çıktı.

Yılın ilk 9 ayında da durum değişmedi

Yılın ilk 9 ayında global ham çelik üretimi yüzde 1,9 düşüşle 1 milyar 394,1 milyon tona oldu.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 3,6 düşüşle 768,5 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 5,8 artışla 110,3 milyon ton oldu.

Türkiye üretimini yüzde 13,8 yukarı çekerek, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece üretim 27,9 milyon ton seviyesine çıktı.