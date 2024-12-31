Çin'de demir cevheri fiyatı PMI verisinden destek alamadı

Vadeli işlemler Singapur'da ton başına 100 doların biraz üzerinde, 2024'e kıyasla yüzde 28 daha düşük işlem gördü.

Fiyatlar, Çin'in imalat satın alma yöneticileri endeksinin aralık ayında fabrika faaliyetlerinin üçüncü ay üst üste genişlediğini göstermesine rağmen yılın son gününde gün içi kazancını sildi.

Çelik üretiminin temel maddesi, Çin'in durgun ekonomisinin yıllardır süren emlak krizinin hafiflediğine dair çok az işaret göstermesiyle birlikte talep üzerinde baskı oluşturmasıyla bu yıl en kötü performans gösteren emtia piyasası ürünlerinden biri oldu.

Fiyatların eylül ayında 2022'den bu yana en düşük seviyeye inmesine rağmen, geri çekilmenin büyük kısmı ilk çeyrekte gerçekleşti.

Diğer taraftan, Londra Metal Borsası'nda işlem gören altı ana metalden oluşan LMEX Endeksi, Çin'den gelen talebin bakır ve çinkodaki arz stresiyle dengelenmesiyle yıllık yüzde 5'lik mütevazı bir artışa yöneldi.

Demir cevheri Singapur'da saat 11:09'da ton başına 100,45 dolarda çok az değişirken, Dalian'daki yuan fiyatlı kontratlar yatay seyretti ve Şangay'daki çelik kontratları düştü.