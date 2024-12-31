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Demir, 2024 yılını düşüşle geçirdi

Demir cevheri, Çin talebindeki düşüş ve limanlardaki yüksek stoklar nedeniyle 2024 yılında yüzde 15'in üzerinde düştü.

Haber Merkezi
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Demir, 2024 yılını düşüşle geçirdi
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Demir cevheri vadeli işlemleri 2024 yılını, zayıflayan talep, zayıf çelik marjları ve en büyük tüketici Çin'deki yüksek liman stoklarının temel çelik üretim malzemesinin fiyatlarını aşağı çekmesiyle yüzde 15'in üzerinde sert bir düşüşle kapattı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5 civarında büyümesinin beklendiği yönündeki açıklamaları havayı desteklerken, Çin'in aralık ayında yavaşlayan fabrika faaliyetlerinin ardından artan ihtiyat seansın başlarında fiyatları baskıladı.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören mayıs ayı demir cevheri kontratı gündüz işlemlerini yüzde 1,17 artışla metrik ton başına 779 yuan (106,73$) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge şubat ayı demir cevheri seans başında 99,6$'a düştükten sonra 0703 GMT itibariyle yüzde 0,23 artışla ton başına 100,4$'a yükseldi.

Çin'in ham çelik üretiminin bu yılın ilk 11 ayında yıllık bazda yüzde 2,7 düşmesiyle talebin zayıflaması sonucu Dalian kontratı yılbaşından bu yana yüzde 16 düşerken, Singapur kontratı yüzde 18,5 geriledi.

Danışmanlık şirketi Kallanish Commodities'in veri müdürü Tomas Gutierrez, yeni yılda deniz yoluyla taşınan demir cevheri piyasalarında daha fazla arz fazlası görülebileceğini söyledi.

“Avustralya'nın ihracatı artıyor ve bazı önemli projeler hızlanıyor. Dolayısıyla fiyatlar baskı altında olacak.”

DCE'deki diğer çelik üretimi bileşenleri yükseldi. Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,91 ve yüzde 1,43 değer kazanırken, yıllık bazda yüzde 44 ve yüzde 32,5 düşüş kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri karışık seyretti, ancak yılı yüzde 11 ile yüzde 25 arasında değişen düşüşlerle tamamladı.

İnşaat demiri yüzde 0,39, filmaşin yüzde 0,08 artarken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09 geriledi ve paslanmaz çelik yüzde 0,35 düştü.

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