Türk kırtasiyecilerin ihracatta yeni rotası 4 milyar dolarlık Suudi Arabistan pazarı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), kırtasiye sektörü özelinde yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Stationery & Paper Expo Saudi Arabia’da yerini aldı.

Türkiye’den 16 ihracatçı firmanın katılarak ürünlerini sergilediği Riyadh Front Exhibition & Conference Center’da gerçekleştirilen fuar, Suudi Arabistan’ın ilk kırtasiye fuarı olma özelliğini taşıyor.

4,04 milyar dolarlık bir pazar var

İhracatın Türk kırtasiye sektörü için stratejik önemine vurgu yapan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, “İhracat, sektörümüzün en önemli çıkış noktası. Potansiyel ve yeni ihracat pazarlarını yakından takip ediyoruz. Bu nedenle yurt dışı fuarlara katılmaya özen gösteriyoruz. Suudi Arabistan kırtasiye ve kağıt pazarı, Orta Doğu’nun en büyük pazarı konumunda, 2025 yılı itibarıyla 4,04 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Genç nüfusa ve büyüyen bir eğitim sektörüne sahip. Bu da kırtasiye malzemeleri talebini artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Burada Riyad Ticaret Müşavirlerimiz Mustafa İlker Özdem ve Hasan Murat Nesimoğlu ile bir araya geldik. Sektöre ve pazara ilişkin istişarelerde bulunduk. Ayrıca Bu bölgeyi tanımak ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak, yerinde görmek ve firmalarımızın yanında olmak için değerli bir fırsat oldu. Ayrıca bölgeyi tanımak ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak, yerinde görmek ve firmalarımızın yanında olmak için değerli bir fırsattı” dedi.

Türk kırtasiye sektörünü dünyaya anlatıyoruz

Taha Keresteci fuara ilişkin değerlendirmelerini şöyle tamamladı: “Dünyanın dört bir yanından sektör liderleri ile bir araya geliyoruz. Bu fuarda Vision 2030 ve eğitim reformları çerçevesinde gelişen satın alma trendleri masaya yatırıldı. Bu özel oturumları takip ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, COVID-19 döneminde dahi kesintiye uğramayan ve 31 yıldır ara vermeden düzenlediğimiz sektörün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından biri olan İstanbul Kırtasiye Fuarı’nın tanıtımını Riyad’da da gerçekleştirdik. Türk kırtasiye sektörünün vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceğiz.”

5 binin üzerinde sektör profesyoneli Riyad’da buluştu

Stationery & Paper Expo Suudi Arabistan 2025, Suudi Arabistan’da kırtasiye ve kağıt sektörüne yönelik ilk ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyor. Yalnızca ticari katılıma açık platform, dünya çapındaki tedarikçileri, önde gelen distribütörleri ve kilit karar vericileri tek çatı altında bir araya getirdi. Fuarda 200’den fazla markayı temsil eden 120’den fazla katılımcı, 5 binin üzerinde sektör profesyoneli; satın alma profesyoneli, üreticiler, distribütörler ve toptancılar buluştu. Fuarda, kırtasiye malzemeleri, sanat malzemeleri, ofis çözümleri, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler ile modern tüketicilere hitap eden akıllı ürünlerin sergilendi.