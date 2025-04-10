Avrupa’nın ilk entegre tesisi Kalyon PV’nin ürettiği panel sayısı 7 milyonu aştı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Temel olarak, güneş enerjisi teknolojileri üretimi konusunda faaliyet gösteren Kalyon PV, 350 milyon doları aşan yatırıma sahip entegre fabrikasında, güneş panellerinin yanı sıra, güneş paneli üretiminde kritik öneme sahip ingot, wafer ve güneş hücresi üretimini de gerçekleştiriyor.

Şirketin mevcut üretim yapısı sayesinde Avrupa'nın ilk, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üretim tesislerinden birisi olduğunu belirten Kalyon PV CEO’su Dr. İhsan Kulalı, “Entegre fabrikamızda Ar-Ge çalışmalarını ve güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında topluyoruz” dedi.

Kalyon PV olarak, sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki güneş enerjisi santralleri için de yüksek kaliteli paneller ürettiklerini belirten Kulalı, çalışmalarıyla Türkiye’nin enerji bağımsızlığını destekleyip, yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağladıklarını bildirdi.

Son 5 yıl içinde yurt içi ve yurt dışındaki projelere ürettikleri panel sayısının 7 milyonu aştığını aktaran Dr. İhsan Kulalı, “Bu üretimle, başta ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlarken dünyanın yeşil dönüşümüne de katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

Kalyon PV’nin, Konya'da bulunan ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali özelliğindeki Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) tek panel tedarikçisi olduğunu vurgulayan Kulalı, “Karapınar GES, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Entegre tesisimizde yerli ve milli olarak üretilen Kalyon PV imzalı 3 milyon 500 bine yakın güneş paneli, Karapınar GES’te güneşle buluştu” dedi.

“Global pazarlar için de teknoloji çözümleri üretiyoruz”

Yüzde 90’a varan yerlilik oranına sahip güneş panellerinin Kalyon PV’yi, mevcut ve bundan sonraki YEKA ihalelerinin doğal bir tedarikçisi konumuna getirdiğini anlatan Kulalı, “Ülkemizin enerji bağımsızlığında üstlendiğimiz bu rolle de gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketin yıllık 2.000 megavatlık üretim kapasitesiyle Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerine yüksek verimli güneş panelleri tedarik ettiğini belirten İhsan Kulalı, yüksek üretim kapasitesiyle, ülke çapında enerji ihtiyacını karşılamakla kalmadıklarını, global pazarlar için de teknoloji çözümleri ürettiklerini anlattı.

Üretim hatlarında başlattıkları teknoloji iyileştirme yatırımları kapsamında makine parkurunda önemli dönüşümler gerçekleştirdiklerini dile getiren İhsan Kulalı, “Bu dönüşümün bir parçası olarak, 2025 yılında ürün gamımızda yapacağımız çeşitlilikle, daha yüksek verimli ve tüm pazar segmentlerine hitap eden ürünlerin arzını gerçekleştirebileceğiz. Sahip olduğumuz yenilikçi teknolojilerimizle ülkemizin yeşil dönüşümünde etkin bir rol oynayarak, her fırsatta dile getirdiğimiz “Yenilenebilir enerjide güneş gibi doğan bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge yatırımları 40 milyon doları buldu”

Güneş teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini ve bu alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Kulalı,

“2020 yılında kurduğumuz Ar-Ge merkezimiz, bugün Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji Ar-Ge merkezlerinden biri. Bu merkezde, 100'ün üzerinde araştırmacı ve mühendis ile geleceğin güneş teknolojilerine yönelik projeler geliştiriyoruz” dedi.

Bugüne kadar yaklaşık milyon dolar Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdiklerini ve 39 projeyi eş zamanlı olarak yürüttüklerini söyleyen Kulalı, güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik artışı sağlayacak yeni teknolojilerle Türkiye'nin küresel enerji pazarındaki rolünü daha da güçlendirmeyi hedeflediklerinden bahsetti.

Kulalı, uzun vadeli hedefleri arasında; güneş paneli verimliliğini artırmak, üretim süreçlerinde dijitalleşmeye ve yapay zekâ destekli çözümlerle verimliliği optimize etmek; güneş enerjisinden elektrik elde etme kültürünü yaymaya hizmet eden yenilikçi güneş paneli uygulamaları geliştirmenin yer aldığını ifade etti.

“Yatırımcılar birim alandan daha fazla enerji üretebilecek”

2025 yılı itibarıyla n tipi panel verimliliğini yüzde 23.2’nin üstüne taşımayı planladıklarını anlatan Kulalı, “Yenilikçi ürün gruplarımız arasında, üzerlerinde yoğun çalıştığımız TOPCON M10Plus gibi yüksek verimli güneş panellerini de 2025 yılında pazara sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünümüz sayesinde yenilenebilir enerji yatırımcıları birim alandan daha fazla enerji üretebilecek” dedi.

Kulalı, fabrikanın elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Şanlıurfa Viranşehir’de 105 milyon dolarlık yatırımla 157 MW kurulu güçteki güneş enerjisi santrali kuracaklarını söyledi.

Türkiye’nin coğrafi konumu ve uzun güneşlenme süresinin, Türkiye’yi güneş enerjisinde büyük bir potansiyele sahip kıldığını dile getiren İhsan Kulalı,

“2025 Şubat itibarıyla güneş enerjisi kurulu gücünün 20 GW seviyesinde olduğunu biliyoruz. Elbette son yıllarda güneş enerjisi kurulumlarındaki artış ve devletimizin 2035 ve 2053 vizyonları bizlere bu dönüşüm trendinin çok daha ivmeli şekilde artacağını gösteriyor” şeklinde konuştu.

Devletin sağladığı teşvikler, YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) projeleri ve yatırımcıların artan ilgisi sayesinde sektörde güçlü bir büyüme gözlemlendiğini dile getiren İhsan Kulalı, “Ayrıca, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi düzenlemeler, sanayi kuruluşlarını yeşil dönüşüme yönlendirerek temiz enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Bu gelişmeler, farklı sektörlerde güneş teknolojileri yatırımlarını şirketlerin iş modellerine dönüştürürken, sürdürülebilirliği stratejik bir öncelik haline getiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Güneş enerjisi santrallerine yönelik artan talebin, sürekli olarak üretim kapasitesini artırmasına olanak sağladığını aktaran Kulalı, “Ayrıca, ingotun üretimi dahil, ingottan güneş paneline kadar tüm süreçleri yerli üretimle gerçekleştirerek enerji bağımsızlığına katkı sağlamamız, büyüyen sektördeki rekabet gücümüzü artırıyor” dedi.

“Yerli üretimi teşvik eden uygulamaların aralıksız sürmesi önemli”

Yenilenebilir enerjide özellikle güneş teknolojilerindeki gelişim ve kurulum kapasitelerinin hızla artışının, gelecek 10 yılın, güneş enerjisi sektörünün altın yılları olacağını gösterdiğini kaydeden İhsan Kulalı,

“Tüm devletlerin yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ettiği, bu yatırımlara hız kazandırdığı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının milli politika olarak görüldüğü bir dönemdeyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin 2035 yenilenebilir enerji vizyonu ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerinin Türkiye’nin yeşil dönüşümde kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini belirten Kulalı, şunları söyledi:

“Bu hedeflere ilerlerken, yerli ve milli teknolojilerin gelişmesine olanak sağlamak adına yerli üreticilerin desteklenmesi suretiyle ekosistemin gelişmesinin sağlanması, yerli üretimi teşvik eden uygulamaların aralıksız devam etmesi ve güneş paneli bileşenlerinde ithalata bağımlılığın azaltılması için gerekli teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi sektörümüzün ülkemizde yerleşmesi ve gelişmesi bakımından oldukça önemlidir”

Güneş teknolojileri merkezi Kalyon PV olarak insan kaynağı ve yerli güneş teknolojileriyle Türkiye’nin enerji vizyonu kapsamındaki hedeflerine ulaşmasını önemsediklerinin altını çizen Kulalı, sektörün gelişmesi ve büyümesi bağlamında azim ve kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Kulalı, Çin menşeli ürünlerle rekabet edilebilmesi ve ihracat yapabilmesi için ihracata yönelik teşviklerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu anlattı.

“Yurt içinde üretilen hücre kullanan GES projelerine büyük avantaj”

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişikliklerle, teşvikten yararlanmanın belli koşullara bağlandığına dikkat çeken Kulalı, güneş enerjisi yatırımlarında ingot dilimleme aşamasından veya öncesinden başlayarak yurt içinde üretilen güneş hücrelerinin kullanılması şartının getirildiğini bildirdi.

Bu ön koşulun sağlayan GES yatırımcılarının diğer giderleri olan inverter, kablo, konstrüksiyon, tek eksenli güneş takip sistemi (tracker) gibi bileşenlerinin de teşvik kapsamında değerlendirildiği bilgisini veren Kulalı,

“Kurumlar vergisi, gelir vergisi, SGK destekleri, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopaj desteği ve damga vergisi muafiyeti gibi yatırım sürecinde oluşacak diğer maliyet kalemlerini de kapsayan teşvikler; yenilenebilir enerji yatırımınıza büyük avantajları beraberinde getiriyor” diye konuştu.