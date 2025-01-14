Borsa İstanbul’da yılın ilk halka arzı için gong, EgeYapı Avrupa GYO adına çaldı

EgeYapı Avrupa GYO’nun 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı. Talep toplama sürecinde 356 bin 252 başvuruyla yüksek talep alan EgeYapı GYO için yapılan gong törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, EgeYapı Avrupa GYO Genel Müdürü Didem Güneş, EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Mezireli, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir yeri olan, üretimden hizmete pek çok alanı etkileyen gayrimenkul sektörünün kıymetli temsilcilerinden Ege Yapı, yurt içi ve yurt dışındaki projeleriyle, yılların tecrübesi ve birikimiyle, markasıyla önemli bir değerdir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak bu değeri yatırımcılarıyla paylaşmaktadır. Halka arzdan elde ettikleri gelirle, yeni projelerini gerçekleştirerek, yatırımlarını büyüterek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Egeyapı’nın değerli yöneticilerini, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşerek ve halka arzlarını gerçekleştirerek, aldıkları bu stratejik kararlardan dolayı tebrik ediyorum. Bu vesileyle bu halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Egeyapı’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Halka arz gelirini yeni projelerimize aktaracağız”

EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise konuşmasına şirketlerine gösterdiği ilgiden dolayı tüm yatırımcılara ve halka arz sürecinde büyük emeği olan Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul yöneticilerine teşekkür ederek başladı. EgeYapı Avrupa GYO’nun bugüne kadar çok önemli projelere imza attığını söyleyen Kabadayı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şirketimizin halka arzı, bizim için yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Yeni ortaklarımızla birlikte çok daha güçlü bir şirket olarak gayrimenkul sektörüne yön vermeye devam edeceğiz. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, devam eden yeni projelerimize aktaracağız. Sektörün en istikrarlı ve yüksek katma değer şirketlerinden biriyiz. Bu unvanımızı Borsa İstanbul’da devam ettirmeye kararlıyız.”

“EGEGY” hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan hissenin fiyatı 15 Türk Lirası olarak belirlendi. Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 oldu. Şirketin 157 milyon 800 bin TL olan halka arz öncesi mevcut sermayesi de halka arz sonrası 200 milyon TL olacak.