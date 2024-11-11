Dicle Elektrik’in ‘Mobil Süper Sarj Cihazı’ projesine ödül

Elektrikli otomobil sayısında hızlı artış, doğal afetler ve savunma sanayi başta olmak üzere farklı alanlardaki güncel gelişmeler, taşınabilir enerji depolama ünitelerine ihtiyacı artırdı. Elektrik dağıtım şirketleri arasında ilk Ar-Ge merkezini kuran Dicle Elektrik, bu önemli ihtiyaca cevap veren ‘Mobil Süper Şarj Cihazı’ projesini geliştirdi.

Çok katlı binaların enerji ihtiyacını günlerce karşılanmasına ve elektrikli araçların mobil olarak şarj edilebilmesine olanak tanıyacak proje, başarısını ödülle taçlandırdı. Enerji Piyasası Düzenleme (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Enerji Uzmanları Derneği’nin düzenlediği Ar-Ge Çalıştayı’nda 54 proje arasından 2’ncilik ödülüne layık görüldü.

Uluslarası test normlarına uygun

18 aylık bir çalışma sonucunda geliştirilen mobil enerji kaynağı, Ankara ve Diyarbakır’da yapılan saha denemelerinden başarıyla geçti. ‘Mobil Süper Şarj Cihazı’ projesi hakkına bilgi veren Dicle Elektrik Ar-GE Direktörü Mustafa Çelikpençe, “Projemiz kapsamında uygun depolama teknolojilerinin seçimi için literatür taramaları yapılarak fizibilite ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Hızlı şarj ve deşarj için süperkapasitörler ve LFP pilleri entegre bir şekilde kullanıldı. Proje çıktısının, genişleyebilir ve her araca uygun portatif bir yapıda olabilmesi için sırasıyla mekanik, elektrik ve elektronik çizimler yapıldı. Ürünün mekanik protitip aşaması tamamlanarak içinde yer alacak batarya paketi, invertör, şarj ve koruma ekipmanları ürüne yerleştirildı. Prototip tamamlandıktan sonra ürün, akredite kuruluşların test laboratuvarlarında kapsamlı test süreçlerine tabi tutuldu. Ürünün güvenlik ve performans açısından gereken standartlara uygunluğu değerlendirildikten sonra EMC ve LVD gibi uluslararası test normlarına uygun şekilde prototip tamamlandı” ifadelerini kullandı.

TOGG ile test edildi

Saha testleri sırasında Ankara’da çok katlı bir işyerine 3 gün boyunca kesintisiz enerji sağlandığını da kaydeden Çelikpençe, “Prototipin şarj ve deşarj testleri sahada farklı senaryolarda uygulandı. Mobil enerji depolama ünitesinin taşınabilirliği, farklı yük tipleriyle çalışabilirliği ve hızlı şarj yetenekleri test edildi. Yerli ve milli TOGG aracımız başarıyla 11 kWh gücünde şarj edildi ve bu testlerde sistemin güvenilirliği bir kez daha onaylanmış oldu. Ayrıca Dicle Elektrik hizmet bölgesindeki illerden Diyarbakır’da gerçekleşen saha testlerinde sistem, kırsal Kırkkoyun İlkokulu’ndaki elektrik panosuna başarıyla entegre edilerek okul, yaklaşık 2 saat boyunca tek fazdan ortalama 3.5 kWh güç ile kesintisiz olarak beslendi. Okulda bulunan ısıtıcılar, aydınlatmalar, bilgisayarlar, su pompası motoru ve fotokopi makinasının aktif olarak kullanıldığı test sırasında sistem sorunsuz ve stabil bir şekilde çalıştı. Bu arada araç filomuzda yer alan elektrikli otomobil kendine ait EVSE şarj kablosu yardımıyla buna uygun olarak tek faz üzerinden başarılı bir şekilde şarj edildi. Böylece ortalama 3 kWh gücünde gerçekleştirilen bu şarjla, sistemin elektrikli araçlarla uyumluluğu test edilmiş oldu” dedi.

Okul, iş yeri ve elektrikli araçların enerji ihtiyacını karşılayabilecek

Dicle Elektrik Ar-Ge Direktörü Mustafa Çelikpençe sistemi, daha sonra üç faz şarj testine soktuklarını belirterek, “Bu testte sistem, 42.5 kWh batarya paketini 6 kWh gücünde başarıyla şarj etti. Yapılan testler, sistemimizin hem tek faz hem de üç faz şarj işlemlerinde güvenilirliğini ve esnekliğini bir kez daha gösterdi. Okul ve iş yeri gibi farkli tipteki abonelerin enerji ihtiyacını karşılayabilmesi, farklı güç seviyelerinde elektrikli araçları şarj edebilmesi, sistemimizin geniş kullanım alanına sahip olduğunun bir göstergesidir. Böylece projemiz, sadece sabit enerji ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda mobil ve elektrikli araçların şarj gereksinimlerini de karşılayabileceğini kanıtlamış oldu” şeklinde konuştu.

“Satışa hazır hâle getireceğiz”

Sistemin artık pratik olarak kullanılabilir olduğunu ve talepler doğrultusunda daha da geliştirilebileceğini sözlerine ekleyen Çelikpençe, “Gerçekleşen saha testleri, projemizin çeşitli senaryolar altında başarılı bir performans sergilediğini ve taşınabilir enerji depolama çözümleri için yüksek verimlilik sağladığını bir kez daha teyit etti. Sektör dışında kullanım talebi olan şirketler için de ürünümüzü ticarileştirilerek satışa hazır hâle getireceğiz" ifadelerini kullandı.