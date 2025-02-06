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Düzce Üniversitesi uygulamalı eğitime yönelik sanayi iş birliklerine devam ediyor

Düzce Üniversitesi, öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine yönelik sanayi firmalarıyla iş birliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi ile Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri A.Ş., Aluform Pekintaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Pekintaş Pekin İnşaat Endüstri ve Ticaret A.Ş. arasında “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Haber Merkezi
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Düzce Üniversitesi uygulamalı eğitime yönelik sanayi iş birliklerine devam ediyor
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Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Aluform Pekintaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Derya Kaya, Aluform Pekintaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Defne Olcay, Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara ile Düzce Teknopark personeli katıldı.

İş birliği protokollerini; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Aluform Pekintaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Derya Kaya ile Aluform Pekintaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Defne Olcay imzaladı.

Protokollerle, Düzce Üniversitesi öğrencilerine uygulamalı eğitimlerini sözleşme imzalanan firmalarda yapabilmelerine olanak sağlanıyor. Tarafların sorumlulukları ve iş birliği alanlarını kapsayan protokoller, uygulamalı eğitimde bulunan öğrencilerin bilgi ve becerilerinin artışına katkı sağlaması amacıyla en az bir teknik mentör görevlendirilmesini de içeriyor.

Protokollerin hayırlı olmasını temenni eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle pekiştireceğini ve donanımlarının artacağını belirterek sektörün ihtiyacı olan niteliklerde iş gücü yetiştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

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