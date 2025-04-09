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Hareket, Esta Mükemmellik Ödüllerinde 3 ayrı kategoride finale kaldı

Türkiye’nin ağır kaldırma, proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında dünya çapındaki lider firmalarından Hareket, Avrupa Karayolu Taşımacılığı ve Mobil Vinç İşletmecileri Birliği’nin Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşecek ESTA Mükemmellik Ödüllerinde 3 kategoride finalist oldu.

Haber Merkezi
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Hareket, Esta Mükemmellik Ödüllerinde 3 ayrı kategoride finale kaldı
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Sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen ESTA Mükemmellik Ödülü’nü daha önce iki kez kazanarak Türkiye’de bir ilke imza atan, bu yıl ise “Kombine Teknikler”, “120 Ton üzeri Teleskopik Vinçler Kaldırma Kapasitesi” ve “SPMT|SPT” kategorilerinde finale kalan Hareket, bu prestijli ödülü üçüncü kez Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık listesine (ICT50 2024) göre Avrupa’nın en büyük 4 firması arasında yer alan Hareket, bu önemli uluslararası platformda Türkiye’yi başarıyla temsil ederek Türk mühendisliğinin ağır yük kaldırma ve proje taşımacılığı sektöründeki yetkinliğinin altını çiziyor. Hareket, dünya çapındaki dev projelerde elde ettiği birikimi ve mühendislik zekasını uluslararası arenada sergileyerek ülkemizin küresel ölçekteki rekabet gücünü de arttırıyor.

“Kombine Teknikler” kategorisinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesiyle finale kalan Hareket, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci güç ünitesine ait 12 metre boyunda ve 462 ton ağırlığındaki Turbo Jenaratör Statoru geçici depo sahasından reaktör binasına başarıyla taşıdı. Özelleştirilmiş çözümler gerektiren proje için kullanılan kiriş ve kolonlar Hareket mühendisleri tarafından tasarlandı ve üretildi.

“120 Ton üzeri Teleskopik Vinçler Kaldırma Kapasitesi” kategorisinde SOCAR Star Rafinerisi projesiyle aday olan Hareket, atmosfer kolonu hattındaki üçlü kaldırma operasyonunu başarıyla tamamladı. Son derece dar bir alanda gerçekleştirilen, 56 metre uzunluğunda ve 25 ton ağırlığındaki hattın yenilenmesi için ileri düzey simülasyonlar ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, işlem minimum duruş süresiyle tamamlandı.

“SPMT|SPT” kategorisinde finale kalan 850 MW’lık Kırklareli Enerji Santrali projesinde ise ağır nakliye ve kritik kaldırma operasyonlarıyla birlikte montaj işlemleri de Hareket tarafından gerçekleştirdi.

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