Türkiye'nin dev yem şirketi iflasını açıkladı
Daha önce konkordato talebinde bulunan Konya merkezli Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.
Anadolu Yemcilik kısa bir sürece önce konkordato ilan etmişti. 26 Eylül 2024'te Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi fabrikanın finansal durumu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi tanımıştı.
Mühlet süresinin ardından mahkeme, fabrikanın durumunu yeniden gözden geçirdi. Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. İflas kararı, 10 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak kesinleşti.