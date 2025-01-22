  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye'nin dev yem şirketi iflasını açıkladı
Takip Et

Türkiye'nin dev yem şirketi iflasını açıkladı

Daha önce konkordato talebinde bulunan Konya merkezli Anadolu Yemcilik, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle iflas etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye'nin dev yem şirketi iflasını açıkladı
Takip Et

Anadolu Yemcilik kısa bir sürece önce konkordato ilan etmişti. 26 Eylül 2024'te Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi fabrikanın finansal durumu hakkında 3 aylık geçici mühlet süresi tanımıştı.

Mühlet süresinin ardından mahkeme, fabrikanın durumunu yeniden gözden geçirdi. Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasına karar verildi. İflas kararı, 10 Ocak 2025 itibarıyla resmi olarak kesinleşti.

SGK Uzmanı Erdursun yorumladı: Asgari ücrete ara zam yapılır mı?SGK Uzmanı Erdursun yorumladı: Asgari ücrete ara zam yapılır mı?Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Nevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede... Cinayetten 3 yıl önce çekilen fotoğraf şüphe uyandırdıNevzat Bahtiyar ve Narin aynı karede... Cinayetten 3 yıl önce çekilen fotoğraf şüphe uyandırdıGündem
Ege 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilirEge 5.2 ile sallandı: Prof. Dr. Ercan'dan korkutan uyarı! Bu bölge 7 büyüklüğünde deprem üretebilirGündem

 

Şirket Haberleri
SuperFresh “Dolapta Ne Var?” kampanyasıyla tüketiciye seslenecek!
SuperFresh “Dolapta Ne Var?” kampanyasıyla tüketiciye seslenecek!
CEO Armstrong duyurdu: Kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor
CEO Armstrong duyurdu: Kripto para borsası Coinbase, Türkiye’ye geliyor
Cansu Açık, kadın girişimciliğini küresel düzeyde temsil etmeye başladı
Cansu Açık, kadın girişimciliğini küresel düzeyde temsil etmeye başladı
ZF, müşterilerine daha yakın olmak için Türkiye’deki ticari araç operasyonlarını birleştiriyor
ZF, müşterilerine daha yakın olmak için Türkiye’deki ticari araç operasyonlarını birleştiriyor
Metro Türkiye, perakende sektöründe üst üste 8. kez "Top Employer” olan tek şirket oldu
Metro Türkiye, perakende sektöründe üst üste 8. kez "Top Employer” olan tek şirket oldu
Online satışlar tamamen durduruldu: KFC şubeleri kepenk indiriyor
Online satışlar tamamen durduruldu: KFC şubeleri kepenk indiriyor