Patent yarışlarında zirvedeki "Muhteşem Yedili" teknoloji devlerinin patent savaşları kızışıyor

2024 yılına damgasını vuran "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji devleri Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla, borsada rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcılarına yüzde 12 ile yüzde 171 arasında getiri sağlayan bu şirketlerin başarısının arkasında güçlü bir inovasyon ve patent stratejisi yatıyor. 40 yılı aşkın süredir sınai haklar alanında faaliyet gösteren Destek Patent, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), EPO (Avrupa Patent Ofisi) ve ülkesel sınai mülkiyet yayınlarından elde ettiği verilerle ABD'nin bu yedi teknoloji devinin patent karnesini çıkardı. Araştırma sonuçları, şirketlerin borsa performanslarındaki başarının tesadüf olmadığını, güçlü Ar-Ge çalışmaları ve patent portföyleriyle desteklendiğini kanıtlıyor. İşte patent savaşlarındaki son durum karnesi.

Microsoft, Muhteşem Yedili arasında en yüksek patent başvuru sayısına ulaşan şirket. Özellikle 2005 yılında gerçekleştirdiği 19.693 başvuru ile rekor kıran şirket, son 10 yılda istikrarlı bir şekilde yıllık 13 binin üzerinde patent başvurusu gerçekleştirerek en yüksek başvuru sayısına imza atıyor. Veri işleme sistemleri ve bilgi arama teknolojilerinde yoğunlaşan Microsoft'un, özellikle bilgisayar programları kontrolü ve iletişim protokolleri alanlarında önemli bir patent portföyü oluşturduğu görülüyor. Apple ise, son 10 yılın en aktif patent başvurusu yapan ikinci şirketi. 2013 yılında 14.118 başvuru ile kendi başvuru rekorunu kıran şirket, son 10 yılda her yıl 10 binin üzerinde patent başvurusu gerçekleştirmeyi başardı. Şirketin özellikle kullanıcı arayüzleri ve dokunmatik ekran teknolojilerinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor.

Google olarak bildiğimiz Alphabetde Apple ile aynı yıl 9.007 başvuru ile kendi rekorunu kırdı. Müşteri ilişkileri yönetimi ve büyük veri yönetimi konularında yoğunlaşan şirket, özellikle veri madenciliği ve analitik alanlarında güçlü bir patent portföyü oluşturdu.

Amazon'un patent başvurularında 2014 yılı 4.343 başvuru ile zirve yılı oldu. Şirket, özellikle iletişim ağları ve veri işleme sistemleri alanlarında yoğunlaşırken, bilgi aktarımı ve veri tabanı yönetimi konularında önemli patentlere imza attı.

Meta'nın patent başvurularında da sürekli bir artış trendi gözleniyor. Şirket, 2022 yılında 2.354 başvuru ile kendi rekorunu kırarken optik sistemler, görüntüleme teknolojileri ve veri işleme sistemlerinde yoğunlaştı.

Nvidia, özellikle son yıllarda patent başvurularında önemli bir atılım gerçekleştirdi. 2022 yılında 2.562 başvuru ile rekor kıran şirket, görüntü işleme ve yapay sinir ağları teknolojilerinde öncü konuma yerleşti.

Tesla, diğer teknoloji devlerine kıyasla daha mütevazı sayılarda patent başvurusu yapmasına rağmen, elektrikli araç teknolojileri alanında önemli bir portföy oluşturdu. Şirketin en yüksek başvuru sayısına ulaştığı yıl 2018 oldu (692 başvuru). Özellikle şarj edilebilir pil hücreleri ve enerji depolama sistemleri konularında yoğun patent çalışmaları yürütülüyor.

"Teknoloji devleri patentleriyle rekabet ediyor"

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, teknoloji devlerinin patent başvuru verilerini değerlendirirken önemli tespitlerde bulundu: "Microsoft'un 2005 yılında kırdığı 19 bin 693 patent başvurusu rekoru, hala aşılamadı. Ancak asıl dikkat çekici olan, son 10 yılda bu yedi şirketin toplam başvuru sayısının 200 bini aşması. Bu rakam, teknoloji sektöründeki inovasyon hızını gözler önüne seriyor. Özellikle Apple'ın 10 yıl boyunca yıllık 10 bin başvurunun altına hiç düşmemesi ve Nvidia'nın son beş yıldaki başvuru sayısını ikiye katlaması, bu şirketlerin Ar-Ge'ye verdikleri önemi gösteriyor.”

“Patent başvuruları trendleri ve prim yapacak sektörlerin de göstergesi”

Bu şirketler patent başvurularıyla aynı zamanda teknolojinin seyrine ve önümüzdeki günlerde popüler olacak teknolojik ürünlere de karar veriyorlar. Aynı zamanda başvuru alanları bize yakın zamanda hangi sektörlerde yükselme olacağını da gösteriyor. Örneğin bu 7 şirketin de en çok patent başvurusu yaptığı ve yoğunlaştığı alan veri yönetimi, veri madenciliği, veri işleme sistemleri gibi alanlar. Bu da bize verinin yeni petrol olduğunu gösteriyor. Ayrıca yapay zekâya dayalı teknolojilerin daha karmaşık ve etkili hale gelmesi için yapılan yatırımların da artacağı aşikar. Bu da bahsi geçen 7 teknoloji devinin gelecekteki teknoloji ekosistemine liderlik etme adına girdiği rekabet yarışını kanıtlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu rakamların daha da artacağını öngörüyoruz."