Sabancı Üniversitesi ve TPRC ileri malzeme teknolojilerinde güçlerini birleştirdi

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) ve Hollanda merkezli Thermoplastic Composite Research Center (TPRC), ileri termoplastik kompozit malzemeler ve yenilikçi üretim teknolojileri konularında iş birliği yapmak üzere Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. 4 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen imza törenine Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, SUATT (Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi) Direktörü Talat Durgut, SU-IMC CEO’su Devrim Özaydın ve SU-IMC Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Saner Okan ile TPRC Genel Müdürü Dr. Sebastiaan Wijskamp katıldı. Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, SU-IMC ile TPRC arasında kurulan stratejik ortaklıkla, bilimsel ve akademik çalışmaları desteklemeyi, ileri malzeme teknolojilerinde sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve sektöre yenilikçi üretim yaklaşımları kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Yusuf Leblebici, “Bu iş birliği üniversitemizin kompozit, eklemeli imalat ve nanoteknoloji alanlarındaki liderliğini pekiştirecek” dedi. TPRC Genel Müdürü Dr. Sebastiaan Wijskamp ise “Sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olan bu iş birliği ile termoplastik kompozit alanındaki inovasyon çalışmalarını ileriye taşıyoruz” diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi ortaklıkla sektörel etkisini güçlendirecek

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) bünyesinde yürütülen ve sanayinin dijitalleşme süreçlerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefleyen DiMAP-Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi üzerinden yürütülecek çalışmaların, Sabancı Üniversitesi’nin global araştırma kapasitesini artırırken sektöre yenilikçi üretim çözümleri sunması bekleniyor. İmzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında; ileri termoplastik kompozit malzemelerin standartlaştırılmış karakterizasyonu, termoplastik Otomatik Fiber Yerleştirme (AFP) teknolojilerinde dayanıklılık ve yenilikçi uygulamalar, kaynak geliştirme işlemleri, sürdürülebilir ve nano malzeme takviyeli termoplastik kompozit çözümler ile DİMAP kapsamında yeni iş birlikleri ve üretim çözümleri konularında ortak çalışmalar yapılacak. Sabancı Üniversitesi, bu stratejik ortaklık sayesinde akademik araştırmalarını uluslararası düzeyde daha ileriye taşımayı ve sektörel etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.