Tanju Özelgin, Henge için tasarladığı özel koleksiyonla Milano Design Week'te

Tanju Özelgin, Milano Design Week kapsamında Via della Spiga 34’te konumlanan dünyaca ünlü İtalyan lüks tasarım markası Henge için hazırladığı özel koleksiyonla yer aldı.

Rafine minimalizmi ve güçlü mimari diliyle tanınan Özelgin, konfor kavramını yeniden yorumlayan, çevresiyle kusursuz bir uyum içinde bütünleşen heykelsi bir kanepe ve sandalye serisi tasarladı.

Mekânın ritmine uyum sağlayan, sade ama etkileyici bir estetik anlayışıyla kurgulanan koleksiyon, Tanju Özelgin’in lüks tasarımın en prestijli küresel markalarından Henge ile gerçekleştirdiği ilk iş birliğini temsil ediyor. Koleksiyonda öne çıkan tasarımlar, Yabu Pushelberg, Johanna Grawunder, Massimo Castagna, Ugo Cacciatori ve Isabella Genovese gibi uluslararası tasarımcıların çalışmalarının da sergilendiği Henge Showroom’da, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

‘Töz’ kavramı ve tasarım felsefesi

Tanju Özelgin’in tasarım yaklaşımı; dönemler, disiplinler ve estetik diller arasında özgürce dolaşan, çok katmanlı bir füzyon üzerine kurulu.

Tasarımlarının merkezinde ise, nesnelerin yalnızca form ve işlev değil; zaman içinde anlam da kazandığına dair bir inanç yer alıyor. Özelgin bu düşünsel altyapıyı, tasarım felsefesinin özünü ifade eden “Töz” kavramıyla tanımlıyor.

“Töz”; işlevselliğin estetikle sade bir bileşim içinde buluştuğu, detaylara titizlikle yaklaşan ve değişen ihtiyaçlara uyarlanabilir çözümler üreten bir tasarım anlayışını temsil ediyor. Malzeme seçimindeki hassasiyet ve mimari bir perspektifle işlenen detaylar, zamansızlıkla güçlenen bir denge sunuyor.