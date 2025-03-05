Tether CEO’su Ardoino: Türkiye, kriptonun geleceği için büyük potansiyel taşıyor

Dijital varlık sektörünün önde gelen şirketlerinden Tether, yalnızca bir stablecoin ihraççısı olmaktan çıkıp global çapta fintech sektöründe de önemli bir şirket haline gelmeye devam ediyor. Şirket, gelecekteki stratejik yatırımlarını, kripto para ekosistemi ve yapay zeka gibi alanlarda genişletiyor. CEO Paolo Ardoino, Tether’in toplumsal fayda odaklı vizyonunu ve Türkiye’deki büyüme fırsatlarını açıkladı.

“Türkiye’de özellikle USDT’nin kullanım alanları açısından büyük bir potansiyel görüyoruz”

“Türkiye’de kriptonun geleceği konusunda oldukça olumlu düşüncelere sahibiz. Türkiye; çok genç, çok zeki ve akıllı telefon gibi dijital araçlara erişimin yüksek olduğu bir kullanıcı kitlesi barındırıyor. Dolayısıyla stablecoin’lerin, özellikle USDT’nin kullanım alanları açısından büyük bir potansiyel görüyoruz. Bölgede birçok ortağımız var.

Geçmişten bu yana özellikle para transferleri açısından bakıldığında, yurtdışından Türkiye’ye büyük miktarda para akışı var ve bu paralar genellikle dolar ve euro üzerinden gönderiliyor. Bugün geldiğimiz noktada ise USDT’nin de en çok tercih edilen araçlardan biri haline geldiğini söyleyebiliriz.

USDT’nin bu kadar tercih edilmesinin altında yatan en önemli sebep ise şüphesiz daha rekabetçi bir çözüm sunması. Diğer taraftan, Avrupa’dan Türkiye’ye para transferi gerçekleştirmek istediğinizde, geleneksel transfer şirketleri çok yüksek komisyon alıyor. Avrupa’da çalışan bir babaysanız ve Türkiye’de ailenize para göndermek istiyorsanız, bunun için yüzde 6,7,8 hatta yüzde 15 gibi oranlarda komisyon ödemek zorunda kalıyorsunuz.

“Biz kar odaklı bir şirket değiliz, toplumsal fayda odaklı bir şirketiz”

Tether çok benzersiz bir konumda. Plan B El Salvador’da yapmış olduğum açılış konuşmamın başlığı ‘100 Yılda Bir Gelen Şirket’ başlığıydı, bu oldukça iddialı bir başlık. Ama bana göre Tether tam olarak böyle bir şirket. Dünyada yüz milyonlarca insana yardımcı olan sağlıklı ve iyi bir finans sistemini, inşa ettiğimiz vizyoner teknolojiyle birleştirme fırsatına sahibiz. Gerçekten insanları daha bağımsız hale getiren, onları güçlendiren ve verilerinin gizliliğini koruyan bir yapı oluşturuyoruz. Biz kâr odaklı bir şirket değiliz, toplumsal fayda odaklı bir şirketiz.

“İnşa ettiğimiz yapay zeka platformlarında büyük bir potansiyel görüyoruz”

Şu anda USDT bizim en güçlü yanımız gibi görünüyor, ancak inşa ettiğimiz yapay zeka platformlarında da büyük bir potansiyel görüyoruz. Örneğin, Rumble, Northern Data gibi şirketlere yaptığımız yatırımlar oldukça umut verici.

Son olarak, ABD Yönetiminin kripto paralara ve yapay zekaya destek vermesini oldukça olumlu karşıladığımızı söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda bu iki teknolojinin toplum için en önemli alanlar olacağına şüphe yok. Şu ana kadar dünya, ABD’nin tutumunu bekliyordu. Artık bir netlik sağlandı. Önümüzdeki dönemde diğer ülkelerin de bu paralelde hareket ettiğini görebiliriz.”