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Trendyolmilla’dan TEKNOFEST’e özel koleksiyon

Trendyolmilla, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyolmilla’nın, ülkemizde teknoloji üretimi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan TEKNOFEST için yapay zeka kullanarak tasarladığı Milli Teknoloji Koleksiyonu toplam 4 bine yakın üründen oluşuyor. Koleksiyon, Türk teknoloji şirketlerinin son dönemde ses getiren ürünlerinden, Türk havacılık tarihinin başlangıcıyla özdeşleşen Hezarfen Çelebi’den ve ilk milli astronotumuz Alper Gezeravcı’dan ilham alıyor. 

Haber Merkezi
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Trendyolmilla’dan TEKNOFEST’e özel koleksiyon
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Trendyolmilla, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST için hazırladığı Milli Teknoloji Koleksiyonu’yla, bu özel festivalin yarattığı heyecana ortak oluyor.  Koleksiyon, toplam 4 bine yakın üründen oluşuyor.

Trendyolmilla, Türk havacılık tarihinin sembolü haline gelen Hezarfen Çelebi ve Galata Kulesi’ni, ilk yerli araç TOGG’u, dünyada en bilinen yerli ürün, insansız hava aracı Bayraktar TB2’yi, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı ve seri üretime geçmeye hazırlanan Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı şık tasarımlarla Milli Teknoloji Koleksiyonu’na taşıyor. 

İnsan ve yapay zeka el ele hazırladı

Trendyolmilla’nın TEKNOFEST’e özel tasarladığı koleksiyonda yapay zekadan yararlanıldı. Koleksiyonu sürecinde, Trendyolmilla tasarım ekibi, tasarıma konacak temaları yapay zekaya prompt’larla (yol gösterici komut) iletti ve yapay zekanın yaratıcı tasarımlar üretmesini istedi.

Yapay zeka tasarım trendlerine de dikkat ederek şık ve modern çizgide yüzlerce ürün tasarım alternatifleri geliştirdi. Trendyolmilla ekibi yapay zekanın oluşturduğu ürün fikirlerini inceleyerek koleksiyonu, 1 ay gibi kısa sürede üretime hazır hale getirdi. 

Her yaştaki teknoloji tutkunları için tasarlandı

Trendyolmilla Milli Teknoloji Koleksiyonu 7’den 70’e tüm yaş grupları için tasarlandı. Festival coşkusunu her daim hatırlatacak bu özel koleksiyon, Trendyolmilla uygulaması ve TEKNOFEST etkinlik alanında kullanıcılarla buluşuyor.

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