Hafız Mustafa 1864 Londra'ya mağaza ve üretim tesisi açtı

Hafız Mustafa 1864 son 10 yılda dünya markası olma yolculuğunda büyük adımlar atmaya devam ediyor. Hafız Mustafa 1864 yeni nesil büyüme planıyla Dubai’deki şube sayısını üçe çıkarmıştı. Türkiye’nin lezzet elçisi Hafız Mustafa 1864, zengin Osmanlı mutfağının önemli parçası olan tatlı kültürünü, Dubai’den sonra İngiltere’nin başkenti Londra’ya da taşıdı. Londra’nın en prestijli caddesi olan Knightsbridge’de ünlü alışveriş merkezi Harrods’ın tam karşısında bulunan yeni şube coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan yüzlerce davetli ve basın mensubuna, Hafız Mustafa 1864 lezzetleri eşliğinde çay ve kahve ikram edildi. Çok sayıda müşteri, mağaza içerisine girebilmek için uzun süre sırada bekledi ve daha ilk günde büyük yoğunluk yaşandı.

Türkiye ve İngiltere’den yüzlerce davetli açılış töreninde

Açılış kurdelesini eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Birinci Sınıf Başkonsolos Büyükelçi Korkut Tufan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Lord Syed Kamal, Hafız Mustafa 1864’ün Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO’su Emre Ongurlar beraber kesti.

Avrupa Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, Lambeth Belediyesi Meclis üyesi Issa Issa, Kensigton ve Chelsea Belediye Meclis üyesi ve İşçi Partisi'nin Kensigton bölgesi lideri Kasım Ali, North Chingford Belediyesi Meclis Üyesi Şaziment Palta İmre ve Yunus Emre İngiltere Direktörü Mehmet Karakuş'un da aralarında bulunduğu, Türkiye ve İngiltere’den yüzlerce davetli açılış törenine katıldı.

Avrupa’nın öncü markaları arasına gireceğiz

Londra mağazasının açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bin metrekarelik Londra mağazamız şehrin en prestijli caddesine başka bir renk kattı. Şubemiz 160 kişilik oturma kapasitesine ve özel VIP odalarına sahip. Londra’nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde 3 bin beş yüz metrekarelik üretim merkezinden temin edilen günlük taze ürünlerimiz bu nitelikli mecrada son derece nitelikli misafirlerle buluşuyor. Üretim ağımızı kurduk, fabrikamızı kurduk ve şubemizi açtık. Önümüzdeki yıl Oxford Street’te bir şube açmayı hedefliyoruz. 2025 yılı sonuna kadar dünya çapında toplam 45 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Bunlardan 7-8 şube yine Londra’da olacak. Hafız Mustafa 1864 kendine özgü global büyüme modeli ile Londra’da yeni şubeler açmaya ve Avrupa’nın öncü markaları arasına yerleşmeye hazırlanıyor.”

“İngiltere’yi tatlılarımızla tatlandıracağız”

Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Buradaki büyük Türk ailemiz yeni bir markamızla genişliyor. Ülkemizin en eski markalarından biri artık Londra’da. Yolunuz açık olsun,” diyerek Hafız Mustafa 1864’ün Londra yatırımını tebrik etti. Hafız Mustafa 1864’ün Onursal Başkanı Avni Ongurlar ise bu mağaza ve fabrika için dört yıldır çalıştıklarını belirtti ve “Başarılı olacağımıza, Londra’yı ve İngiltere’yi tatlılarımızla tatlandıracağımıza inanıyorum,” diyerek şubenin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine katılan Lordlar Kamarası üyesi Lord Syed Kamall da konuşmasında, Hafız Mustafa 1864’ün Londra’ya gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eşim ve ben Türkiye’de tatillerimizde bu tatlıları deneyimledik ve bayıldık. Londra’da da bu lezzetlere ulaşabileceğimiz için çok mutluyuz. Bu markanın Londra’da olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

Londra şubesi Hafız Mustafa 1864’ün uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir eşiği

Londra şubesi ile yurtdışında büyüme hedeflerine dönük önemli bir adım attıklarını belirten Eren Ongurlar, “Dubai’den sonra Avrupa’da da var olabilmek çok değer verdiğimiz ve önemsediğimiz bir eşikti. Londra şubemiz, köklü geleneksel duruşumuzla dünyaya açılma vizyonumuzun güçlü bir simgesi oldu. Geleneksel ve eşsiz lezzetlerimizi farklı kesimlere ulaştırmak, farklı damak zevklerinin tümüne hitap edebilmek önemli bir hedefimizdi. Çünkü Hafız Mustafa 1864 sadece ürün pazarlayan bir marka değildir, geleneksel tatlılarımızı dünyaya tanıtan lezzet elçisidir, kültür elçisidir” dedi.