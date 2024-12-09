Zorlu Enerji’de üst düzey ayrılık! CEO'su İbrahim Sinan Ak görevinden ayrılıyor

Zorlu Enerji'de üst düzey ayrılık yaşandı. Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı ve şirket CEO'su İbrahim Sinan Ak, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı aldı.

Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı ve şirket CEO'luğuna, 1 Ocak 2025 itibarıyla halen Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel Müdürü olarak görev yapan Elif Yener atandı.

Zorlu Enerji’nin ilk kadın CEO’su Elif Yener oldu

Konuyla ilgili açıklama yapan Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, “2000 yılından bu yana yol arkadaşlığı yaptığımız, 8 yıl boyunca CEO’luk görevini üstlendiği Zorlu Enerji’de yaşanan büyük dönüşüme önemli katkılar sunan İbrahim Sinan Ak’a, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı için teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum.” dedi.

Elif Yener’in bu göreve atanmasının, kendisinin uzun yıllara dayanan güçlü liderliği ve Zorlu Grubu’nun stratejik iş hedeflerinin yanı sıra Grubun çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılığının da bir yansıması olduğunu ifade eden Köksal, şunları söyledi:

“Elif Yener’i yeni görevinden dolayı kutluyor, öncelikle Zorlu Enerji’nin ilk kadın CEO’su olması sebebiyle bu değişimin Grubumuz için büyük önem taşıdığının altını çizmek istiyorum. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yener’in, mali işler alanındaki başarılı kariyeri ve liderlik becerileriyle hem şirketimizde hem de enerji sektöründe önemli değişimlerin öncülüğünü üstleneceğine inancım tam. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin ilk günden bu yana liderlerinden biri olan Yener’in stratejik düşünme yeteneği, yenilikçi yaklaşımları ile tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza da ilham vereceğine, şirketimizi daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe taşıyacağına gönülden inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu görev değişikliğinin kendisine ve Grubumuza nice başarılar getirmesini temenni ediyorum. Yener’in görevi devraldığı İbrahim Sinan Ak’a Grubumuza bugüne kadar sunduğu kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor; kendisine sağlık ve başarılarla dolu yeni bir dönem diliyorum.‘’

Elif Yener kimdir?

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Elif Yener, 2004-2010 yılları arasında Denizbank’ta proje finansmanı alanında çalıştı. 2011 yılında ABD’de Columbia Üniversitesi’nde MBA programını tamamlayarak aynı yıl Zorlu Holding bünyesine katıldı.

2012 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak atanan Elif Yener, 2014 yılından itibaren Zorlu Enerji Grubu’nda Mali İşler Grup Müdürü ve Mali İşler Direktörü görevlerini üstlendi. Yener, 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Zorlu Enerji Grubu Mali İşler Genel Müdürü görevini yürütüyordu.

Yener, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) üyesi olup, UN Global Compact bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısıdır. Elif Yener evli ve bir kız çocuğu annesidir.