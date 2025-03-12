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Zurich Türkiye ve Alternatif Bank’tan stratejik iş birliği

Zurich Sigorta Grubu Türkiye ve Alternatif Bank, sigortacılık alanında uzun dönemli stratejik bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Alternatif Bank bireysel, ticari ve kurumsal müşterileri, Zurich Türkiye’nin geniş ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

Haber Merkezi
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Zurich Türkiye ve Alternatif Bank’tan stratejik iş birliği
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Zurich Türkiye ve Alternatif Bank, müşterilerinin sigorta alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uzun dönemli bir iş birliğine imza attıklarını duyurdu.

Bu anlaşma ile Alternatif Bank’ın bireysel, ticari ve kurumsal müşterileri hayat, bireysel emeklilik, sağlık ve elementer sigortacılık alanlarında Zurich Sigorta Grubu Türkiye’nin yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve hizmetlerinden faydalanabilecek.

“Yatırımlarımızı güçlü iş birlikleriyle ileriye taşımaya devam edeceğiz.”

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız Türkiye’ye yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini; “Türkiye’de uzun süredir çok başarılı ve karlı bir performansımız var. Türkiye’nin önde gelen uluslararası yatırımcılardan biriyiz. Son dönemde Mapfre Yaşam ve NN Hayat ve Emeklilik şirketlerini satın alarak hayat ve emeklilik alanına hızlı bir giriş yaptık. Yaptığımız yatırımlar Türkiye’nin geleceğine ve Türk ekonomisine duyduğumuz güvenin net bir göstergesi. Sürdürülebilir büyüme vizyonumuz ve tüm paydaşlarımıza değer katma misyonumuz doğrultusunda, yatırımlarımızı güçlü iş birlikleriyle ileriye taşımaya devam edeceğiz. Alternatif Bank ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık sayesinde, müşterilerimize hayatlarının her aşamasında ihtiyaç duydukları yenilikçi ve güvenilir sigorta çözümlerini sunacağız. Alternatif Bank’ın müşteri odaklı yaklaşımı ve deneyimli liderliği ile bu iş birliğinin çok başarılı olacağına eminiz” şeklinde aktardı.

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı ise yapılan iş birliğine dair şu görüşlerde bulundu: “Alternatif Bank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve katma değer yaratabilecek iş birliklerine önem veriyoruz. Zurich Türkiye ile kurduğumuz uzun soluklu iş birliğinde Zurich Sigorta Grubu’nun hem hayat dışı hem de hayat ve emeklilik branşlarında faaliyet göstermesi, müşterilerimizin sigorta alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek mahiyette. Dijitalleşmeyi ve sürdürülebilirliği stratejimizin merkezine alarak müşterilerimize fayda sağlarken aynı zamanda dijital yetkinliklerimizi kullanmak, yaptığımız iş birliklerinin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bunun karşılığını aldığımız Zurich Türkiye ile bankasürans alanında güçlerimizi birleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.”

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