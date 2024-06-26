Alex de Souza’nın ilk talebi belli oldu: Gözüne Fenerbahçeli futbolcuyu kestirdi

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza, transfer düğmesine bastı.

Brezilyalı çalıştırıcının 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon Euro'ya transfer olan Joao Pedro'yu istediği öne sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre, her iki takımın da kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi.

Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Pedro, 28 resmi maçta 5 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz son Brezilya ekibi Gremio'da 28 resmi maçta 3 gollük performans sergiledi.