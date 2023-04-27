Bozdağ: 14 Mayıs akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"na katıldı.

Deprem bölgelerinde yeni kentler kurulacağını kaydeden Bozdağ, depreme dayanıklı konutların yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin yapılacağını anlattı.

İktidarları döneminde yapılanları anlatan Bozdağ, çok sayıda ilki hayata geçirdiklerini, Türkiye'nin büyüdüğünü belirtti.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Libya konularında yaptığı açıklamaları hatırlatarak bu açıklamaların muhalefetin ABD politikalarını şimdiden kabul ettiğini gösterdiğini savundu.

"Türkiye'nin zayıf liderler tarafından yönetilmesini isteyenler yedili, sekizli masayı destekleme gayreti içerisinde." diyen Bozdağ, "Ben şimdi soruyorum, PKK terör örgütünün eli kanlı katilleri Kandil'den bir bir açıklama yapıyor, 'AK Parti, MHP faşist iktidarını indireceğiz' diyor. PKK, Türkiye'nin hayrına bir iş ister mi? Şimdi bir bir kendi ajanslarına yapıyorlar, kendileri servis ediyorlar. Öte yandan '100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz.' Öte yandan 'Bu dönem Öcalan'ın özgürlük dönemidir' diyorlar. Öte yandan 'Diyanet'i kapatacağız.' Bir sürü saçmalıkları ortaya koyuyorlar ve terör örgütleri bir bir destek açıklaması yapıyor. FETÖ terör örgütü de aynı açıklamayı yapıyor, DHKP-C de yapıyor. Ben şimdi sorarım, bütün terör örgütlerinin desteklediği bir liderin, bir ittifakın kazanması mı Şanlıurfa'nın lehinedir, yoksa bütün terör örgütlerinin kaybetmesini istediği liderin kazanması mı Şanlıurfa'nın lehinedir?" diye konuştu.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sadece o da değil. Başka kirli hesapların içerisinde olan pek çok istihbarat örgütü de bugün Türkiye'nin seçimlerinde, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar yürütüyor. Onun için bu seçimde biz yedili masayla sadece mücadele etmiyoruz. Emin olun yedi düvelle, terör örgütleriyle, pek çok güçsüz, zayıf, kudretsiz, iradesiz, başkaları tarafından yönetilebilir bir Türkiye isteyenlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede bizim en büyük desteğimiz de Şanlıurfa'nın eşrafıdır, Şanlıurfa'nın asil insanlarıdır, büyükleridir, aziz Türk milletinin her bir ferdidir. Biz sırtını dağa dayayanlardan, terör örgütlerine dayayanlardan, zayıf ülke isteyen ülkelere dayayanlardan hiç olmadık. Bizim sırtımız Şanlıurfa'nın asil insanlarına dayanır, aziz milletimizin temiz vicdanına dayanır, Türk milletine dayanır. Biz sırtımızı millete dayayarak yol alıyoruz, milletimize sırtımızı dayayarak yol almaya devam edeceğiz."

Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğinin altını çizen Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu iddia etti.

Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.