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İki sigara grubuna daha zam geldi

Sigara fiyatlarına gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Philip Morris ve JTİ sigara gruplarına yapılan zamlardan sonra, BAT ve TT sigara markalarına da yeni fiyat artışları yansıtıldı.

Haber Merkezi
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İki sigara grubuna daha zam geldi
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Gelen zammın ardından BAT grubundaki sigaraların en düşük fiyatı 67 TL, en yüksek fiyatı ise 89 TL'ye ulaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, konuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. 

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Erol Dündar'ın BAT grubuna ilişkin yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

TT grubuna da zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI ve BAT grubuna gelen zamların ardından TT grubuna da zam geldiği bilgisini paylaştı.

TT sigara grubuna gelen zamlar sonrası en düşük sigara fiyatı 64 lira oldu.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

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