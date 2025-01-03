Sigara ve içkiye ÖTV zammı: İşte zam oranı...

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Yeni ÖTV tutarları ile EKONOMİ’nin yaptığı hesaplamalara göre; sigara fiyatlarına 2-2.5 lira arasında zam bekleniyor. Rakıda ise litrelik ÖTV maliyeti 43.19 lira arttı.

70 liralık sigara en az 2.5 lira artacak

Ekstra düzenleme olmazsa yüzde 7.55’lik ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek. 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı ise 34,05 liradan 36,62 liraya çıkacak.

Asgari maktu vergi tutarı, satış fiyatı ne olursa olsun paket başına alınan vergi miktarını gösteriyor. Ancak piyasada satılan sigaraların yaklaşık yüzde 99’u asgari maktu vergi tutarının üzerinde vergiye tabi olacak şekilde fiyatlandırılıyor.

Maliye Bakanlığı III sayılı listedeki vergi oranları ile asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek. Başka bir ifade ile 1 paket sigaranın maktu vergi tutarı 58 kuruş civarında artmış oldu. Sigara firmalarının bunu satış fiyatına 2.5 lira olarak yansıtması bekleniyor.

Vergide 1 liralık artış fiyata 5 lira yansıyor

Sigaradan alınan vergi oranı geçen yılbaşında yapılan düzenlemeyle yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürülmüştü. Aynı kararda maktu vergide ise yüksek artışa gidilmişti. Bu düzenleme yapılmadan önce sigara maliyetlerindeki (tütün, enerji, işçilik vs) 1 liralık artışın satış fiyatına olan etkisi 7.5 lira seviyesindeydi. Çarpan etkisi şimdi her 1 liralık artış için 5.2 lira olarak hesaplanıyor. Buna göre sigara firmaları farklı bir yöntem izlemezse, 1 paket sigara fiyatına 2-2.5 lira zam bekleniyor.

1 litre rakıda asgari maktu vergi 43.19 lira arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) alkollü içkilerden alınan ÖTV’yi (asgari maktu vergi tutarı) III sayılı listede açıklıyor.

Bu listenin rakı bölümündeki ÖTV tutarı, saf alkolün ÖTV’si. Sözkonusu tutar litre başına 1269,72 lira düzeyindeydi. Bu tutar yüzde 7.5 artışla 1365,69 liraya çıkarıldı. Böylece yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV ise 571.37 liradan 614,56 liraya yükselecek.