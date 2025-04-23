İBB Bilim Kurulu: Artçıların bir süre daha devam etmesi bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Silivri açıklarında meydana gelen depremler sonrasında teyakkuza geçti. İBB Bilim Kurulu'nun toplantısında İstanbul Valiliği ile koordineli çalışıldığı belirtildi.

Deprem Bilim Kurulu: Artçıların bir süre daha devam etmesi bekleniyor

Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konulduğu açıklandı. AKOM'daki Deprem Bilim Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada 6,2'lik deprem ve artçıları İstanbul'un karşı karşıya olduğu riski ortadan kaldırmadığı ve artçıların bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İBB Bilim Kurulu'nun açıklaması şöyle:

"Biz bilim kurulu olarak depremin hemen ardından burada toplandık ama tabi bir bölümümüz ancak bu zaman şeyi içinde buraya gelebildi. Bir ön değerlendirme yaptık. Daha sonra Bilim Kurulumuzun çok daha geniş bir katılımıyla daha detaylı değerlendirmelerin yaptığı açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu aşamada önemli götürdüğümüz bazı uyarılar ve bazı istekler var. Dolaysıyla bilim kurulu olarak biz bugün yapıtımız kısa değerlendirmeyi İstanbul halkıyla paylaşmak istiyoruz.

1- Bu aşamada paniğe kapılmadan sadece yetkililerden gelen uyarıları dikkate almak son derece önemlidir. Sosyal medyada sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir.

2- Yaşan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara Bölgesindeki deprem riskini ortadan kaldırmamışlar. Artçıların bir süre devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır.

3- Depremde hasar alınan binalara girilmemesi ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir.

4- Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda bilim kurul olarak merkezi ve yerel kuvvetlerin eş güdüm içinde çalışmasının son derece öneli olduğunun altınız çiziyoruz. Benzer biçimde üniversitelerin ilgili sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını da katıklarının alınmasını da önemli olduğunu düşünüyoruz.

5- Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek için yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmemesinin önemli olduğunu vurguluyoruz."

İBB deprem sonrası alarma geçti

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Açıklamada şu bilgiler ve önlemler sıralandı:

İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi.

⁠İştirak şirketleriyle hızlıca koordinasyon sağlanarak, İBB’nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu.

⁠Muhtarlardan İstanbul Valiliği’ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip, koordineli çalışılmaya başlandı.

⁠İBB’nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve sahadaki görev bölgelerine sevkleri sağlandı.

Yapılan ilk incelemelere göre, kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı tespit edildi.

⁠İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul, yaptıkları bilgilendirmelerle görev ve yetki alanlarında herhangi olumsuz bir durum olmadığını rapor etti. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi.

⁠Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı.

⁠İBB yetkisindeki yollarda bulunan viyadükler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

⁠153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelecek ihbar ya da taleplere yanıt vermeye devam etti.

⁠İBB’ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. İBB öğrenci yurtları ve kreşlerinde de olumsuzluk tespit edilmedi.

⁠Vatandaşların toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletler yönlendirildi. Kumanya desteği için de mobil büfeler aynı alanlara yönlendirildi.

"Kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadı"

"İlk deprem bilgisi alındığında İBB Genel Sekreteri ve yardımcıları AKOM’a yönlendirildi. İştirak şirketleriyle hızlıca koordinasyon sağlanarak, İBB’nin Deprem ve Afet Yönetmeliği prosedürü uygulamaya konuldu. Muhtarlardan İstanbul Valiliği’ne kadar bütün kamu görevlileriyle iletişime geçilip, koordineli çalışılmaya başlandı. İBB’nin bütün teknik ekiplerinin izinleri kaldırıldı ve sahadaki görev bölgelerine sevkleri sağlandı. Yapılan ilk incelemelere göre, kentte can ve mal kaybı anlamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı tespit edildi.

"Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı"

İSKİ, İGDAŞ, İETT ve Metro İstanbul, yaptıkları bilgilendirmelerle görev ve yetki alanlarında herhangi olumsuz bir durum olmadığını rapor etti. Su ve gaz dağıtımında olumsuzluk tespit edilmedi. Metroda Deprem Afet Prosedürü uygulandı. Depremin ilk anlarında yolcular tahliye edilerek, trenler önlem olarak boş halde çalıştırıldı. Bir sorun tespit edilmeyince seferler yeniden başladı. İBB yetkisindeki yollarda bulunan viyadükler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

153 Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelecek ihbar ya da taleplere yanıt vermeye devam etti. İBB’ye ait kamu binalarında acil kontroller yapıldı. İBB öğrenci yurtları ve kreşlerinde de olumsuzluk tespit edilmedi. Vatandaşların toplandığı kalabalık alanlara seyyar tuvaletler yönlendirildi. Kumanya desteği için de mobil büfeler aynı alanlara yönlendirildi. İBB Bilim Kurulu, AKOM’da toplandı.

Aslan: Maalesef Türkiye, 2025 yılına iyi uyanmadı

“Her ihbarı değerlendiriyoruz” diyen İBB Başkanvekili Aslan, “İtfaiye birimlerimiz alanda. Zabıta Daire Başkanlığımız alanda. Bulunduğumuz noktalarda şu an seyir halindeyiz. İhbar gelmese de İstanbul'u dolaşıyoruz. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu belalardan hep birlikte, bu süreçten hep birlikte kurtulacağız. Maalesef Türkiye, 2025 yılına iyi uyanmadı. Ama bu süreci milletin ferasetiyle, birlikte olma ruhuyla ve milletin egemenliğiyle, milletin bütünlüğüyle atlatacağız. Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Vali Bey’in, benim ve Genel Sekreterimizin açıklamalarına kulak açsınlar. Onun dışındaki herhangi bir paylaşım, dikkate alınacak bir durum değildir. Tüm İstanbul'a ve Marmara Bölgesi'ne de geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Aslan: “Her ihbarı değerlendiriyoruz”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, itfaiye ve zabıta birimlerinin sahada olduğunu belirterek, “İhbar gelmese de İstanbul’u dolaşıyoruz. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu belalardan hep birlikte, bu süreçten hep birlikte kurtulacağız,” dedi

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm İstanbulluları yalan ihbarlara, sosyal medyadaki paylaşımlara karşı da dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum. Vali Bey’in, benim ve Genel Sekreterimizin açıklamalarına kulak açsınlar. Onun dışındaki herhangi bir paylaşım, dikkate alınacak bir durum değildir. Tüm İstanbul’a ve Marmara Bölgesi’ne de geçmiş olsun diliyorum.”