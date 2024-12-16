RTÜK’ten 2024’te rekor ceza: 57 yaptırım, 223,2 milyon TL

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2024 yılında kestiği cezaların miktarı belli oldu. Geçen yıl ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara 68,2 milyon TL ceza kesilirken, 2024 yılı bitmeden yaptırım sayısı 57’ye ceza tutarı 223,2 milyon TL’ye ulaştı.

1 Ocak 2024-30 Kasım 2024 döneminde RTÜK tarafından ulusal düzeydeki televizyon kanalları ve dijital platformlara 57 ayrı idari para cezası ile 13 ayrı idari yaptırım cezası, bir de yayın lisans iptali kararı verildi.

En fazla ceza verilen kanal NOW TV

En fazla yaptırım uygulanan kanallar; 7 kez idari para cezası ve 1 kez idari yaptırım (2 program durdurma) cezası verilen NOW TV ile 6 kez idari para cezası ve 2 kez idari yaptırım (6 program durdurma) cezası verilen FLASH HABER oldu. Bu kanalları, 7 kez idari para cezasıyla TELE 1, 4 kez idari para cezasıyla HALK TV ve 3 kez idari para cezasıyla SÖZCÜ TV izledi. Kanallara verilen cezanın toplamı 43.5 milyon TL olurken, 5 kanal, uygulanan toplam 30 ayrı yaptırım kararıyla, geçen yıl olduğu gibi en fazla yaptırım uygulanan kanallar oldu. Cezaların büyük bölümü, haber bültenleri ve haber programlarında “tarafsızlık ilkesinin ihlali ve eleştiri sınırlarının aşılması” gerekçeleriyle verildi.

Ceza miktarı rekor düzeyde

Yaptırım sayısı geçen yıla göre azalırken, ceza miktarı rekor düzeyde arttı. Ceza tutarının artmasında, enflasyon ile birlikte uzun süredir eleştirilen gündüz kuşağı programlarına uygulanan yaptırımlar etkili oldu. Söz konusu programlar için sadece birer kez yaptırım uygulanırken, Show TV, ATV, Star TV, Beyaz TV, TV8, Kanal D’ye gündüz kuşağı programları için verilen ceza tutarı 81.7 milyon TL oldu. Dizilerdeki şiddet sahneleri ve milli manevi değerlere aykırılık gerekçesiyle Star TV, NOW, Show TV ve Kanal D’ye 41.2 milyon TL’lik ceza uygulandı.

Ayrıca, TUSAŞ’a yönelik yayın yasağının ihlal edilmesi gerekçesiyle 13 kanala yaklaşık 16 milyon TL’lik bir yaptırım uygulandı.