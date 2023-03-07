2022 yılında güneş enerjisinden 14 bin 534 GWh elektrik üretildi

Türkiye 2022 yılında Güneş Enerjisi Santralleri’nden (GES) 14 bin 534 GWh elektrik enerjisi üretti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinin güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimine ilişkin soru önergelerine verdiği yanıta göre, GES projelerinin en çok uygulandığı ilk on il sırasıyla Konya, Ankara, Kayseri, İzmir, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş ve Antalya.

GES'den elektrik enerjisi üretimi 2021 yılında 13 bin 943 GWh, 2022 yılında ise 14 bin 534 GWh olarak gerçekleşti. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında GES projelerine 10 yıl boyunca alım garantili destek sağlanıyor. Halen 36 adet lisanslı ve 14 bin 273 adet lisanssız GES'e destek veriliyor. Son iki yıl içerisinde ise yaklaşık 5 bin adet lisanssız GES, bu destekten faydalandırılmaya başlandı.

“Spor sahalarını siyasetten uzak tutmalıyız”

Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olaylara ilişkin olarak “spor sahalarını siyasetten uzak tutmalıyız” diyen CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, yaşananların spor tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Nuhut, “Bursaspor ve Amedspor arasında oynan maçta atılan ırkçı sloganlar da Türkiye’nin nasıl bir provakasyon ile karşı karşıya olduğunun en belirgin kanıtı olarak tarihe geçmiştir. Geçen yıllarda tribünlere, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının bulunduğu pankartları almayanlar Bursa’daki maçta stada adı karanlık cinayetlere karışan kişilerin posterlerinin girişine engel olamamışlardır. Maçın güvenlik amirimin provokasyon içeren pankartlar için stat güvenliğini uyarması gerekiyordu” dedi.

Kenan Nuhut, seçim atmosferine giren Türkiye’de taraftarlara da sağduyu çağrısında bulundu ve “Stadyumda açılan pankartlarla verilmek istenen mesajlar ayrıca kaygı vericidir. Bunlar stada futbol izlemek üzere gelen taraftarın yapacağı şeyler değildir. Taraftarların arasına sızan provokatörlere ülkece karşı bir tavır sergilemeli, spor sahalarını siyasetten uzak tutmalıyız. Sporun ruhu din, dil, ırk ayrımı gözetmez, birleştiricidir. Ülkemizde yaşayan 85 milyona örnek olması gereken spor ruhunun önce tribünlere, sonra tüm ülkeye işlemesini temenni ediyorum. Türkiye karanlık dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere geride bırakacaktır" dedi.