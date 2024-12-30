2024 Yılında 124 BES fonu enflasyon üstü kazandırdı

BES Gönüllü Emeklilik Fonları 2024 yılında katılımcısının yüzünü güldürdü. Yüzde 43’ün üzerinde getiri sağlayan fonlar, dikkat çekici performansıyla öne çıktı. Karma, hisse ve altın kategorilerindeki bu fonlar katılımcıları için cazip fırsatlar sundu

2024 yılında %43 ve üzeri getiri ile enflasyonun üzerinde kazandıran toplam 124 BES gönüllü emeklilik fonları arasında karma ve hisse fonları ilk sırada yer aldı. HDI Fiba Emeklilik ve Hayat’ın karma fonu yüzde 82,13 getiriyle en yüksek getiriyi sağlayan fon oldu. AXA Hayat ve Emeklilik’in hisse senedi fonu ise yüzde 74,15 yükselişle en çok kazandıranlar arasında ikinci sırada yer aldı. Hisse ağırlıklı fonlar, yıl boyunca güçlü bir performans göstererek yatırımcıların katılımcısının ilgisini çekti.

Altın fonları da dikkat çekti

Altın fiyatlarındaki yükseliş, altın katılım ve altın temelli emeklilik fonlarına olan ilgiyi artırdı. AgeSA Hayat ve Emeklilik’in altın katılım fonu yüzde 71,92’lik yükselişle dikkat çeken emeklilik fonu oldu. Bereket Emeklilik ve Hayat’ın altın fonu da yüzde 70,62 getiri sağlayarak katılımcısına kazanç sağladı. Esnek ve yaşam döngüsü fonları da katılımcıları tarafından ilgi gördü. Anadolu Hayat Emeklilik’in esnek fonları yüzde 65’in üzerinde kazanç sağladı. Türkiye Hayat ve Emeklilik’in yaşam döngüsü fonları da istikrarlı bir getiri sunarak portföylerini çeşitlendirenler için önemli bir seçenek oldu.

Katılımcı yöneliminde artış

Bireysel emeklilik sisteminde toplam 198 gönüllü emeklilik fonu bulunuyor. Bu fonlardan %62,6’sı 2024 yılında enflasyon üzeri performansıyla öne çıktı. Gerek devlet katkısı gerek alternatif yatırım enstrümanlarındaki dalgalanmalar, enflasyona karşı korunmak isteyen katılımcıların emeklilik fonlarına yönelimini güçlendirdi.

ZEYNEP’E SOR

AÇIĞA SATIŞ MI, AÇIĞA SATIŞ KISITLAMASI MI?

Açığa satış; Düşüşten kazanç, likidite, riskten korunma, verimlilik, balon önleme. Sınırsız zarar riski, manipülasyon riski, düzenleyici riski.

Açığa satış Kısıtlaması; Aşırı düşüşü önleme, güven, düşük volatilite, koruma. Likidite kaybı, değerden sapma, fırsatları ve hedge imkanını azaltma.

Bedelliden elde edeceği nakdi borçlarını azaltmada kullanacak. Böylece mali yapısı güçlenecek

Fenerbahçe Futbol, gerçekleştirdiği bedelli ile ne yapacak? Toparlanması mümkün mü?/Ramazan Coşkun

Ramazan, Fenerbahçe Futbol 98.980.000 TL olan sermayesini %152,57 oranında bedelli artırarak 250 milyon TL’ye yükseltiyor. Hissedarlar, yeni pay alma haklarını 6 TL’den 17- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında kullanıyor. Gerçekleşen bedelli sermaye artırımından net 903,5 milyon TL nakit girişi elde edilecek. Bu tutarın %70-75’i finansal borçların kapatılmasında, %25-30’u da futbolcu ailesi hak ediş ödemelerinde kullanılacak. Farklı bilanço dönemine sahip olması nedeniyle son açıklanan 2024 üç aylık mali tablolara göre şirketin net borçları 2,6 milyar TL seviyesinde. Bu itibarla bedelli ile mali yapısını güçlendirmesi mümkün olacak.

Uzun vadede yükselen ivmesini koruyor. Zirveden gelen satışlar son iki günde alıma döndü

MLP Sağlık hakkındaki ileriye dönük öngörünüzü öğrenebilir miyim?/Hakan Göçer

Hakan, son dört yılda önce pandemi ardından da enflasyonla mücadele kapsamında gözlenen sıkı para politikası yatırımcıların tercihleri üzerinde ister istemez etkili oldu. Gıda perakendesi ve sağlık sektöründeki firmalar bu kategoride öne çıkan alternatifler arasında yer aldı. MLP Sağlık’ı da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Hissenin fiyatı Mart 2020’de en düşük 10,19 TL’ye kadar gerilerken 11 Aralık 2024 günü en yüksek 422,50 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasına gelen satışlarla birlikte hisse gerilerken son iki günde yine ilginin güçlendiği gözleniyor. Gelir ve kârda büyüme sürerken uzun vadede yükselen ivmede bir değişim gözlenmiyor.

YATIRIM FONLARI

Inveo Portföy’ün GGK Fonu, altına dayalı varlıklarla %61 getiri sağladı

GGK Altın Fonu, toplam değerinin %80’ini borsada işlem gören altın ve altına dayalı varlıklara yatırarak yatırımcılarına kıymetli maden piyasasının getirisinden faydalanma imkânı sağlıyor. Fonun 2,16 milyar TL değerindeki portföyü, %33,55’i kıymetli maden kamu borçlanma araçları ve %31,70’i kıymetli madenlerden oluşuyor. Fonun doluluk oranı %3,03 ve yatırımcı sayısı 20.047 seviyesinde bulunuyor. GGK, geçen üç yılda %394,24 ve yıl başından bu yana %61,11 oranında getiri sağlarken, altına dayalı stratejisini piyasa dalgalanmalarına uyumlu bir şekilde uyguluyor. Son bir aylık %1,50’lik düşüş ise altının volatilitesinin fon performansına doğrudan etki ettiğini gösteriyor. Fon, uzun vadede altın fiyatlarındaki artış trendinden faydalanarak yatırımcısına alternatif seçenek sunmakta.

TAHVİL

Vestel Beyaz Eşya, %57,56 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Vestel Beyaz Eşya, 26.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 800.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51 olurken, bileşik faizi de %57,56’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 181 gün vadeli olup ödeme tarihi 26.06.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %25,29 olacak.

%51 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 27Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,08 seviyesinde bulunuyor. Vestel Beyaz Eşya’nin çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı, TLREF’in 3,2 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 27.12.2024 olurken vade tarihi 26.06.2025 olacak. Bono piyasada TRFVEST62519 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GÜRSEL TURİZM

Amman’da hizmet veren toplu taşıma filosunu genişletecek. 30 milyon dolar ek gelir sağlayacak

Gürsel Turizm, 2019 yılından bu yana Ürdün’ün Amman şehrinde yürüttüğü toplu taşıma işinde filosunu genişlettiğini duyurdu. Proje kapsamında, yeni açılan metrobüs hattında hizmet vermek üzere 16 adet 12 metre dizel otobüsün filoya katıldığını ve toplam filo sayısının 335’e ulaştığını belirtti. Yeni otobüslerin hizmete başlamasıyla birlikte, filonun yıllık kilometre hedefi 2 milyon kilometre artış gösterecek. Yeni gelişmeyle birlikte verilen hizmetten elde edilecek toplam ciro 30 milyon dolar artacak. Şirket ayrıca, Şubat 2025’te filoya 16 adet elektrikli otobüs eklenmesiyle toplam filo sayısını 351’e çıkarmayı hedefliyor. Şirket, dokuz aylık faaliyet döneminde de hem gelirini hem de kârını artırdı. Aynı ivmenin sürmesi halinde yıl sonunda da benzer bir durum gözlenecek.

TATLIPINAR ENERJİ

RES katkı payı ile ilgili TEİAŞ’a karşı açtığı davayı kısmen kazandı. Ancak henüz kesinleşmedi

Tatlıpınar Enerji, TEİAŞ aleyhine açtığı davada ilk derece mahkemesi tarafından verilen kısmi kararı yatırımcısıyla paylaştı. Şirket, 2023 yılı RES katkı payı bedelinin mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yeniden hesaplanması ve ödediği fazla tutarın iadesi talebiyle daha önce dava açtığını duyurmuştu. Yeni açıklama ile mahkemenin davayı kısmen kabul ettiğini bildirdi. Verilen karara göre faturanın kdv dahil 152.916.284 TL olan kısmının dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte Tatlıpınar Enerji’ye ödenmesine hükmettiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu mahkeme kararının henüz kesinleşmediğini karşı tarafın üst mahkemede itiraz hakkı bulunduğu belirtildi. Şirket dokuz aylık faaliyet döneminde ise gelirini ve dönem sonu kârını büyüttü.

ASELSAN

Aralık ayında 9 yeni iş aldı. Açıkladığı yeni işlerin toplamı yıllık gelirinin %146’sını aştı

Aselsan, aralık ayı içinde oldukça güçlü bağlantılar gerçekleştirdi. Şirket ay içerisinde toplam dokuz yeni iş bağlantısı gerçekleştirdi. Söz konusu siparişlerin toplam tutarı 794 milyon dolar, 1,96 milyar TL ve 50,8 milyon Euro oldu. Bu işlerden en büyüğü TUSAŞ ile gerçekleştirilen hava araçlarına yönelik faydalı yüklerle alakalı. Anlaşmanın toplam tutarının 329 milyon dolar olduğu belirtildi. Aralık ayındaki ikinci büyük anlaşma ise Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan 27 Aralık tarihli anlaşma. Bu sözleşmenin tutarının 170,8 milyon dolar ve 1,95 milyar TL olduğu belirtildi. İşin konusu Hava Savunma Radar Sistemleri tedariki ile alakalı. Şirketin yıl başından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise yıllık gelirinin %146,5’i seviyesinde. Gelir ve kârı büyüyor.