3 Ocak’ta açılacak Meclis’in öncelikli mesaisi EYT için olacak  

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından gözler düzenlemenin Meclis’teki yasalaşma sürecine çevrildi.

2 milyon 250 kişinin emekli olma hakkı kazanacağı, yaş şartının olmadığı EYT düzenlemesi Meclis’in yeni yılda ilk çıkaracağı yasal düzenlemelerden biri olacak. EYT için Meclis takvimi, yasa teklifinin Meclise sunulması ile ortaya çıkacak. Meclis 3 Ocak’a kadar çalışmalarına ara verdiği için görüşme takvimi en erken gelecek hafta başlayacak.

İlgili bakanlıkların hazırladıkları EYT düzenlemesi önce AK Parti Meclis Grubu’na gelecek ve milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Teklif daha sonra Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. İç tüzük gereği tekliflerin Meclis’e sunulmasının ardından komisyonda görüşülebilmesi için komisyona havale tarihinden itibaren 48 saatin geçmesi gerekiyor.

Teklif bu hafta içerisinde Meclis’e sunulsa bile Meclis çalışmalarına 3 Ocak’ta başlayacağı için Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri ancak gelecek hafta başlayabilecek. Eğer gelecek hafta komisyon süreci tamamlanırsa daha sonra Genel Kurul’da ele alınacak. Hızlı bir takvim işlemesi durumunda Ocak ayının ikinci haftasında Meclis Genel Kurul süreci tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girecek. EYT düzenlemesinin yürürlük tarihi ve diğer ayrıntılar yasa teklifinin Meclis’e sunulması ile birlikte ortaya çıkacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin en kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

İYİ Parti sözcüsü Zorlu: “Belirsizlikler var”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Kürşad Zorlu, EYT düzenlemesine ilişkin olarak 2018’de verdikleri kanun teklifinin ‘sırtımıza yük’ denilerek iktidar tarafından reddedildiğini hatırlatarak, gelinen aşamada partilerinin kararlı tutumlarının sonuç verdiğini söyledi.

Zorlu, dün yaptığı açıklamada, “Ancak burada bazı belirsizlikler var. Kanun Meclis’e geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Mesela bu hakkı elde eden bir vatandaşımızın emeklilik başvurusu, kanun değişikliğinin gerçekleştiği tarih esas alınarak mı kabul edilecek? Yoksa birkaç ay sonrasında da prim, gün gibi bir takım koşulları sağlamak kaydıyla ama yine sigortalık süresine dahil olmak kaydıyla bu haktan yararlanabilecek mi? Burada bizde bir soru işareti uyandı. Bunun takipçisi olacağız. Bir haksızlığı giderirken başka bir haksızlığa neden olmamak gerekiyor” dedi.