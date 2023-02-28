AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Seçimlerin ertelenmesi söz konusu değil

Deprem nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis’in ilk gündem maddesinin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi olacağını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin YSK eliyle erteleneceğine ilişkin tartışmaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Seçimlerin ertelenmesi söz konusu değil” diyen Elitaş, anayasa ve yasalara göre seçimlerin en geç 18 Haziran’da yapılabileceğini öne alınması ile ilgili yetkinin ise Cumhurbaşkanı ve Parlamento da olduğuna dikkat çekti.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Elitaş, “ ‘Seçimler Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla erteletilmeye çalışılıyor’ diyenler ya akıl tutulması ile karşı karşıya ya da kötü niyetliler. Öyle bir olağanüstü senaryo üretiyorlar ki hayretle izliyorum. Böyle bir şeyi nasıl düşünebiliyorlar” dedi.

Elitaş, “Depremden önce Cumhurbaşkanımız ‘10 Mart tarihinde açıklama yapabilirim’ diye bir ifade kullanmıştı bizim için şu andaki durum bu” diye konuştu.

Bugün çalışmalarını başlayacak olan Meclis’in ilk gündem maddesinin EYT olacağını belirten Elitaş, “Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine Salı günü başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum” açıklaması yaptı. Kızılay’ın çadır satışına ilişkin soru üzerine Elitaş, “Kızılay topladığı bağışları afet zamanı, yardıma ihtiyaç duyulan süre içerisinde insanlara götürür. Sivil toplum örgütleri de deprem nedeniyle topladığı paraları ya AFAD’a ya da Kızılay’a devredecekler. Bunu para karşılığı aldı diye ifade etmek yerine ‘Kızılay bu dağıtım organizasyonunu o sivil toplum örgütüne devretti’ diye düşünmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum” dedi.

CHP’den depremzedeler için sosyal koruma paketi

CHP, depremzede vatandaşlar için sosyal koruma paketi hazırladı. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından 9 maddelik İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifi ile hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi şartlarına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanması, işten çıkarma yasağına aykırı davrananlara idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

En düşük kısa çalışma ödeneği ile işyeri kapanan veya işsiz kalan sigortalılara verilecek nakdi ücret desteğinin asgari ücret düzeyinde olmasının yer aldığı yasa teklifinde, deprem bölgesindeki sigortalı, emekli ve hak sahiplerinden tedavi ve ilaç katılım payı ile protez, ortez, araç ve gereç bedelleri için katılım payı alınmaması düzenleniyor. Ayrıca deprem bölgesindeki sigortalıların, deprem öncesi sigorta borçları 3 yıl ertelenmesi de öngörülüyor.