Akşener: 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı’nın HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmesine ilişkin, “AK Parti iktidarı ve Bay Kriz, son dönemde, çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Panik içerisinde, bir o yana, bir bu yana, savruluyorlar” sözleriyle değerlendirirken, “Bu yeni birliktelikler sonrasında, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan’ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye’nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle, özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa’nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama mesela artık; “Ne mutlu Türküm diyene” yazılarının silinmesi de var. Kadınlara “fıtratlarına” göre, yaşama zorunluluğu var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var” diye konuştu. Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise, “6 Mart’ta milletimizin önüne, bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenleri de, Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenleri de, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin Milletin İttifakı’nda’ tecelli etmesini sağladık” değerlendirmesi yaptı. Akşener, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; yanında dimdik duran, cumhurbaşkanı yardımcıları, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi.

Kılıçdaroğlu 18 Mart’ta HDP’yi ziyaret edecek

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP’yi ziyaret ederek, destek isteyecek. Kılıçdaroğlu, saat 13.00’da gerçekleştireceği ziyarette HDP Genel Merkezi'nde, Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile bir araya gelecek. HDP EŞ Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı açıklandığında “Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini görüşmeye bekliyoruz“ açıklaması yaparken, Kılıçdaroğlu da bu çağrıya, “Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?” karşılığını vermişti.

HDP’den AYM’ye yeni başvuru

HDP, Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir başvuruda bulunarak kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da yapılacak olan sözlü savunmasının 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler sonraki tarihe ertelenmesini talep etti. Başvuru dilekçesinde, YSK’nın açıkladığı takvime göre, 9 Nisan 2023’te milletvekili listelerinin YSK’ya sunulacağı, 19 Nisan’da ise listelerin kesinleşeceği hatırlatılarak, “Dolayısıyla listeler kesinleşmesinden sonra kapatma riski ve tehdidi müvekkil parti için telafisi güç ve mümkün olmayan sonuçlar yaratacaktır” denildi.