Akşener: “Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Grup toplantısında “Bugün, ateşten bir imtihanla, karşı karşıyayız. Bugün, bir seçim yapmak zorundayız. Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum.

Bunu herkes, üzerine alsın ve çok iyi düşünsün ve kimse unutmasın. Bazen gerçek komutan olmak için, apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için, önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp, büyük resmi, gerçek tehlikeyi, görmek gerekir. Bizim seçimimiz, dün de belliydi, bugün de belli” dedi. Akşener, depremzedelerden hellallik isteyen Cumhurbaşkanını “Sayın Erdoğan, sen ilk gün, “Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri açacağız” dedin. Yani; bu aziz milleti, düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle, çıkıp da, helallik istiyorsun?” sözleriyle tepki gösterdi. Akşener, Kızılay’ın çadır satışını ise “Türk Kızılay’ı bunların elinde zaten, bir “naylon bağış” kurumuna dönüşmüştü.Belli ki, bu da yetmemiş olacak gelinen noktada, tam anlamıyla, paravan bir şirket olmuş. Ecdat yadigarı, kötü gün dostu, iyiliklerin sembolü, Türk Kızılay’ı tümüyle yozlaşmış, çürümüş, bir yer hâline gelmiş” dedi.

“Bizim kendi içimizde kavgamız yok”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve bugün yapılacak toplantıdan sonra adayın açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin soruları yanıtladı. Özkoç, yapılan görüşmelerde bugüne kadar ne söylendiyse sırasıyla açıklandığına işaret ederek, “Şimdi de Genel Başkanlarımız diyorlar ki ‘adaylıkla ilgili görüşmeler başlamıştır, bunun kararını alacağız ve bir tarih vereceğiz.

Bugüne kadar söylediklerinin hepsi gerçekleşti. Bu söyledikleri de gerçekleşir” diye yanıt verdi. Millet İttifakı’nın baştan beri açıklamalarının net olduğunu ifade eden Özkoç, “Söylediğinin arkasında duran Millet İttifakı. Bizim kendi içimizde birbirimizi yok etmek, aşağılamak gibi bir kavgamız yok. Genel Başkanların söylediği bütün sözler gerçeği yansıtıyor.’ Bu milletin alacağı bir karar’ deniyorsa bu milletin alacağı bir karar tabi ki. ‘Cumhurbaşkanı adayı, milletin arkasında durduğu bir insan olacak ‘deniliyorsa elbette Cumhurbaşkanı adayımız milletin arkasında durduğu bir kişi olacak. Bu milletin talebi olacak deniyorsa elbette ki milletin talebi olacak. Sadece bir kişinin, üç, kişinin talebini değil, milletin arzusunu ve talebini milletin karşına elbette çıkaracağız. Ne söylüyorsak onu yapacağız. Bir adım dahi geri adım atmayacağız” diye konuştu.