Akşener: “Kabine üyeleri istifa etsinler öyle aday olsunlar”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabine üyelerinin milletvekili olacağına ilişkin açıklamasını gündemine aldığı İYİ Parti Grup toplantısında, “Madem tüm kabine üyeleri vekil olmaya karar verdiler, istifa etsinler öyle aday olsunlar” dedi. “’Şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle, seçime girip bir de buna, adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde, devletin kaynaklarını, diledikleri gibi kullanıp; sonra da buna, demokrasi mi diyecekler? Hayır. Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği, kabul etmiyoruz” diyen Akşener, “Madem, milletin iradesine teslim olmaya adaylar. O zaman buyursunlar, devletin zırhını çıkarsınlar, öyle aday olsunlar “ dedi. Hatay’da yapılan temel atma törenini eleştiren Akşener, “ Şimdi de çıkmışlar, “Bir yılda, tüm depremzedelere, konutlarını teslim edeceğiz” diyorlar. Arkadaş, madem bir yılda yapılabiliyordu, 21 yıldır neredeydiniz? Madem bir günde, sadece kamu kuruluşlarından, 90 milyar lira para toplanabiliyordu, 21 yıldır, neden toplamadınız? 21 yıldır, “Deprem geliyor “ diye bas bas bağıran, bilim insanlarımızı, neden dinlemediniz? 21 yıldır topladığınız, deprem vergilerini, neden çarçur ettiniz?” diye sordu.

Ağıralioğlu: “Pozisyonuma partime yük olmaya başlamıştı”

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin eleştirilerde bulunan ve partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, istifasına ilişkin olarak Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor” dedi. Milletvekili adaylığına başvurmadığını kendisi için erdemli olanın bu olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “ Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim” diye konuştu. Ağıralioğlu, “Mücadele edeceğiz ama devlet, millet düşmanlarına tebessüm etmeyeceğiz. Siyasi rekabet edeceğiz ama çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Çocuklarımızın katillerini sevenlerden bir şey ummayacağız” açıklaması yaptı. Siyasete devam edeceğini bildiren Ağıraloğlu, kendisine ulaşmış bir teklif, görüşme, istişare olmadığını belirten Ağıralioğlu, “ İhtimam gösterilmesini istediğim bir husus var; itirazlarıma konu olan şeyleri sıralarken bunların bazı medya organlarında şöyle değerlendirildiğini duydum. ‘Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’na Alevi olduğu için, HDP’ye de Kürtlere karşı olduğu için karşı çıkıyor’ diyorlar. Benim babam, dedem bu topraklara kalbiyle bağlı. Kim diyorsa ki Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’na Alevi olduğu için, HDP’ye de Kürt olduğu için karşı çıkıyor, namussuzdur, alçaktır. Yavuz Ağrıalioğlu

Kürt’e kurban olsun, vatanına milletine bağlı Alevilere kurban olsun. Ömrüm boyunca bu hatta duracağım” dedi.