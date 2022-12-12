Bakan Varank Togg’la Meclise geldi, vekiller ‘Meclis’te kalsın’ dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Meclise yerli otomobil Togg ile geldi. Kırmızı renkteki Togg’u Meclis Şeref Kapısı’na park eden Bakan Varank, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığının bütçesi görüşülerken kendisine, “Madem Togg var niye onla gelmedin” diye laf atıldığını hatırlatarak, “Ben de muhalefeti dinledim, onların tavsiyesine uygun bir şekilde Togg’u buraya getirdik. İnşallah gün boyunca burada olacak, milletvekillerimiz gelip görebilecekler” dedi. Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, Devrim Otomobili’nin hikayesini hatırlatarak, “60 yıl önce Devrim’in hikayesi Meclis’in önünde son bulmuştu. Birileri öyle bir milli projeyi hazmedememişlerdi. Biz de bugün Türkiye’nin otomobilini, Togg’u Meclis’e getirdik. Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik” diye konuştu. Bütçe görüşmeleri sırasında ise milletvekilleri Bakan Varank’dan Togg’un Mecliste kalmasını istediler. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Belli ki Sayın Bakan bugün Togg konuşulsun istiyor. Eyvallah, Meclise gelmiş, millete verilen yetkinin geri alınmayacağı gibi hediye de geri alınmaz; onu da Mecliste bırakın, bir şarj ünitesi koyun. Götürürseniz şanınıza yakışmaz. Eksiği gediği görülsün. Genel Sekreter de şarjını taksın; milletin vekilleri test eder, görür; katkımız olur. Togg’un eksiğini, fazlasını söyleriz. Meclise bir elektrikli araç geliyorsa doğrudur, geri giderse ayıptır“ dedi. Özel’in bu talebine Bakan Varank, “Mal benim değil” diyerek tebessümle karşılık verirken, bir talepte AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk’ten geldi. Öztürk, “Bugün bir ilke şahitlik yaptık, Togg Meclisimize teşrif etti. Hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Bakanım, ben de bu aracın Mecliste kalmasını talep ediyorum. Siz dediniz ki “Araç benim değil” ama eminim Sayın Özel’in talebi de bu, bütün grupların da talebi bu. Bu, tarihe bir not düşmektir. Bu milli Togg’un Mecliste kalmasını arzu ediyorum” diye konuştu.

Meclis bu hafta 2023 bütçesini oylayacak

Meclisin yaklaşık iki aydır devam eden bütçe mesaisi bu hafta sona eriyor. 2023 bütçesi 16 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalar ve oylamanın ardından, Meclis’in bütçe mesaisi sona erecek. Bugün Genel Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, yarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Cuma gününe kadar bütçe kanun teklifinin maddelerinin görüşmeleri tamamlanarak, Cuma günü bütçe oylanacak.