Bakanlar hangi illerde milletvekili adayı gösterilecek?

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ve kabinedeki 17 bakanın milletvekilli adayı olacağını açıkladı.

Erdoğan’ın açıklamaları kulisleri hareketlendirirken, hangi bakanın hangi illerden milletvekili adayı gösterileceği sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Kulislere yansıyan bilgiye göre, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde bazı bakanların milletvekili listelerinde ilk sırada yer alacağı dile getiriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Kahramanmaraş’tan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın memleketi Osmaniye’den, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de memleketi Şanlıurfa’dan aday gösterileceği belirtiliyor.

Kulislere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’dan, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Manisa’dan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kocaeli veya Bursa’dan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri’den, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Trabzon’dan aday gösterilecek. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hazırlandığı dile getirilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’dan aday gösterileceği ifade ediliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Diyarbakır’dan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin Adana’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in Tokat’tan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un İstanbul ya da İzmir’den, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ise İstanbul’dan aday gösterileceği ifade ediliyor. İki milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları gelecek haftaya kaldı AK Parti Meclis Grubu tarafından dün Genel Kurul gündemine getirileceği açıklanan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyaları Meclis gündemine alınmadı. AK Parti kaynakları Meclis’te hafta başından bu yana görüşmeleri süren Orman Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan kanun teklifinin bu hafta tamamlanması için dokunulmazlık dosyalarının görüşmelerinin ertelendiğini belirttiler. İki milletvekilinin dokunulmazlık dosyalarının gelecek hafta Genel Kurul gündemine geleceğini belirtiliyor.

AK Parti’de başvuru sayısı 6 bini geçti

AK Parti’de 14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili seçimi için 13 Mart’ta başlayan aday adaylığı başvuruları 22 Mart’ta sona ererken, başvuru sayısının 6 bini geçtiği belirtiliyor. AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü temayül yoklaması yapılacak.