Başörtüsü teklifi görüşülmelerinde, iktidar da ve muhalefet de ‘samimiyet’ çağrısı yaptı 

AK Parti ve MHP’nin başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişiklik teklifini Meclis Anayasa Komisyonu’nun da görüşülmeye başlandı. HDP’nin, “Anayasa’yı çiğneyen bir blokla Anayasa yapılamaz” diyerek katılmadığı toplantıya, bakanlıkların yanı sıra TÜRK-İş, Barolar Birliği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Birleşik Aile Platformu, Türk Kadınlar Birliği ve Hukukçu Kadınlar Derneği’nin de aralarında bulunduğu farklı kesimlerden sendika ve sivil toplum örgütleri de katıldı. Teklifi komisyona sunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili yaşanan sıkıntılı süreçleri hatırlatarak, bugün kamuda ve eğitim hayatında artık fiilen başörtüsü yasağı olmadığını belirtti.

Zengin, “Bugün bu masa etrafında 'Hayır, başörtüsü yasak olsun' diyen birinin olmadığını, oturmadığını düşünüyorum. Daha önce vardı, özgürlükleri isteyen insanların sayısı çoktu ama karar verici masalarda oturan insanların sayısı azdı, büyük direnç vardı. Ümit ediyorum bu Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izlerini bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, başörtüsü konusunun tamamen güvence altına alınmasına yönelik teklifle, anayasal teminat ve güvencenin sağlanmasının önemli bir fırsat olduğunu belirterek, anayasa teklifine parlamentonun tamamının sahip çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

Bülbül, “Kanun teklifiyle bu sorunun varlığını ifade eden tarafların, Anayasa değişikliğiyle bu sorunun halledilmesine yaklaşımlarında bir farklılık olmayacağı kanaatindeyiz. Kanuna olumlu bakanın anayasa değişikliğine de olumlu bakması beklenecektir” dedi.

“Teklifimize ‘gollük pas’ demek samimiyet mi?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “helalleşme” çağrısı üzerine bu noktaya gelindiğini belirterek, “Cumhur İttifakı'nda şunu görüyorum; ‘Hayır, siz bu konuda samimi olmayın, olamazsınız, olmamalısınız' Niye? 'Bu, bizim alanımız, ekmek teknemiz’ Böyle bir kafa var, bu doğru değil“ dedi.

Samimiyetlerinin, Cumhur İttifakı'nın samimiyetine bağlı olduğunu dile getiren Altay, “Kanun teklifimize 'gollük pas' demeyi hangi samimiyete sığdıracağız?” diye sordu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da, AK Parti’nin başörtüsü meselesini siyaset pazarında oy devşirecek 'gollük pas' olarak gördüğünü belirterek, Usta, “Gerçekten samimiyet ve ortak akılla bu meseleyi çözme niyetindeyseniz İYİ Parti ve CHP olarak biz varız, çalışmamız burada” dedi.