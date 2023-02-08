Birlik beraberlik çağrısı yapan Bahçeli: Sosyal medya farelerine izin vermeyeceğiz

Türkiye’nin Erzincan ve Gölcük depreminden sonra en feci doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gün, her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir” dedi.

“Belki çok ağır kayıplarımız vardır ve olacaktır” diyen Bahçeli, felaketler karşısında sergilenecek sağduyu ve soğukkanlılık, gösterilecek direnç ve dirayetin sosyal, siyasal ve ekonomik normalleşmenin ön şartı olduğunu ifade etti.

Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkarcılara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacaklarını ve müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, hafta sonu Çankırı’da yapmayı planladıkları açık hava toplantısını, deprem felaketinden dolayı bir başka tarihe ertelediklerini söyledi.

TBMM Başkanlığı ‘Ayni Yardım Kampanyası’ başlattı

TBMM Başkanlığı’nca, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere ayni yardım kampanyası başlatıldı. AFAD iş birliğiyle TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı, kıyafet, ayakkabı, mont, kaban, atkı , bere ve eldiven, bebek maması, bebek bezi, yenilebilir dayanıklı hazır gıda, ısıtıcı, powerbank, hijyen seti, kadın hijyen seti olarak belirlendi. Öte yandan nakdi yardımların, AFAD ve Kızılay'ın internet sitelerinde açıklanan hesaplara gönderebileceği bildirildi.

74 belediye tarafından 894 araç yardım bölgeye gönderildi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP’de Acil Kriz Masası oluşturduklarını, telefon numarasını (312) 207 40 65 olduğunu belirterek, “Bu tek numarada 40 hat bulunmaktadır. Arayan vatandaşlarımız rahatlıkla bu numaraya erişim sağlayabilirler. Bu hattımıza gelen şikayetleri bakanlıklara ve AFAD merkezine bildiriyoruz. Bu hatlarımız 24 saat boyunca açık olacak ve arkadaşlarımız vatandaşlarımıza yardım edecektir” dedi.

Özkoç, deprem bölgesine 74 belediye tarafından 894 araç, 3 bin 970 personelin gönderildiğini, 894 araç arasında teçhizatlı arama kurtarma araçları, iş makinaları, araç nakil tırları ambulans araçları, insani yardım malzemesi taşıyan araçlar bulunduğunu söyledi.