BIST 50 hisselerinin 17’si enflasyonun üzeri kazandırdı

BIST 50’de 2024’te 39 hisse yükseldi. Sadece 17 tanesi enflasyonun üzerinde kazandırdı. 11 Hisse kaybettirdi.

Borsa İstanbul’da 2024 yılının dikkat çeken hisse senetleri yatırımcılar için hem kazanç hem de risk fırsatları yarattı. BIST 50 endeksinde 39 hisse yılı pozitif kapatmaya hazırlanırken 17 hisse enflasyon üzeri getiri sağladı. 11 hisse ise kaybettirdi. Bu performans, yatırımcıların seçim yaparken daha titiz analizler yapmasını gerektiriyor. Sektörel dinamikler ve makroekonomik gelişmeler, hisselerin yıllık performansında belirleyici rol oynadı. Özellikle, yıl boyunca faizin yüksek seyretmesi hisselerin mali tablolarına da yansıdı ve hisse performanslarını etkiledi.

Sektörel hareketlilik

BIST 50’de en fazla kazandıran hisseler içerisinde bankalar dikkat çekiyor. Ulaştırma, perakende ticaret ve gayrimenkul hisseleri de talep görenler arasında yer aldı. Enflasyon üzeri kazandıranlar içerisinde defter değerinin altında olanlar: Emlak Konut GMYO ve Sabancı Holding.

Otomotivler düştü

Sıkı para politikasının etkisi ile yurt içerisinde daralan talep ve yurtdışı pazarda yaşanan sıkıntılar, artan rekabet otomotiv şirketlerini olumsuz yönde etkiledi. Tofaş Fabrika hisseleri 2024’te yüzde 2 geriledi. Doğuş Otomotiv’de düşüş yüzde 12,09 oldu. En fazla gerileyen hisseler arasında defter değerinin altında olanlar: Odaş Elektrik, Şok Marketler Ticaret, Doğuş Otomotiv ve Şişe Cam oldu.

Yüzde 30 üzeri 3 kayıp

Yüzde 30’un üzerinde gerileyen üç hisse var. Bu hisseler Hektaş, Kontrolmatik Teknoloji ve Reeder Teknoloji hisseleri. Bu hisseler içerisinde Kontrolmatik Teknoloji’nin Piyasa Değeri/ Defter Değeri oranı 5,31 seviyesinde.

ZEYNEP’E SOR

RİSK Mİ, GÜVEN Mİ?

Risk; yüksek getiri, çeşitlendirme fırsatı, hızlı kazanç, dinamik piyasa. Yüksek risk ve volatilite, duygusal kararlar, güvensizlik, analiz zorluğu.

Güven; düşük risk, düzenli gelir, dalgalanmalardan korunma, istikrar, kolay yönetim. Düşük getiri, enflasyon riski, fırsat maliyeti, düşük esneklik.

Şirket şubattan bu yana geri alımlarda bulunuyor. Ekimde bu yana ise alımlarda artış var

Tekfen Holding hissesinde sürekli geri alım var. Ona rağmen neden düşüyor? / Büşra Alkan

Büşra, bir şirketin hisselerini geri alması, genellikle hisse fiyatını desteklemek ve yatırımcı güvenini artırmak amaçlıdır. Ancak, hisse fiyatları sadece geri alımlara bağlı olarak yükselmez. Piyasadaki diğer faktörlerin de etkili olduğunu bilmekte yarar var. Tekfen Holding, geçen yıl gelirini düşürürken zarar açıkladı. Dokuz aylık faaliyet döneminde de gelirdeki düşüş sürdü. Dönem sonunda ise sembolik de olsa kâr açıklaması önemli olarak değerlendirilmeli. Şirket ise şubattan bu yana geri alım yapıyor. Ekimden bu yana işlemlerde artış var. Hissenin fiyatı ise ekimde en düşük 46,52 TL’yi test ettikten sonra yükselen bir eğilim sergiledi.

Yargı süreci tamamlandı. Danıştay, ÇED olumlu kararlarının hukuka uygun olduğunu söyledi

Koza Altın’ın Çukuralan Altın Madeni ile ilgili açıkladığı mahkeme kararları ne anlama geliyor? Abdullah Sungur

Abdullah, Koza Altın’ın Çukuralan Altın Madeni ile alakalı kapasite artırımı projesine ilişkin görülmekte olan yargı süreci tamamlandı. Danıştay iki davada da “ÇED Olumlu” kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti ve açılan davaları kesin olarak reddetti. Böylece projede hukuki bir engel kalmadı. Kararla birlikte firma, Çukuralan Altın Madeni 3. Kapasite Artırımı Projesi’ne ilişkin faaliyetlerine yasal bir engel olmaksızın devam edebilecek. Bu gelişme şirketin gelir ve kârlılığını olumlu yönde destekleyecek. Koza Altın’ın son paylaştığı 2024 yılı dokuz aylık mali tablolarda satışları %19 gerilerken dönem sonu kârı 516,8 milyon TL oldu.

YATIRIM FONLARI

Azimut Portföy’ün KMF Fonu, kıymetli madenlerle %53 kazandırdı

KMF Kıymetli Madenler Katılım Fonu, portföyünün %51,68’ini kıymetli madenlere, %13,19’unu hisselere, %11,89’unu kıymetli maden kamu kiralama sertifikasına ve %7,71’ini BYF katılma paylarına ayırarak çeşitlendirilmiş bir yapı sunuyor. Fonun toplam değeri 982,6 milyon TL’ye ulaşırken, doluluk oranı %62,03 seviyesinde. Fon, başta altın olmak üzere kıymetli madenlere ve bu varlıklara dayalı araçlara odaklanıyor. Yıl başından bu yana %52,92’lik getiri sağlayan KMF, kıymetli madenlerdeki küresel fiyat hareketlerini değerlendiriyor. Ancak son bir aylık performansta yaşanan %3,58’lik düşüş, volatilitenin bu tür fonlar için önemli bir unsur olduğunu gösteriyor. Özellikle kıymetli madenlere yönelik yatırım arayışında olan yatırımcılar açısından KMF, alternatif bir seçenek olarak öne çıkmakta.

TAHVİL

Ak Yatırım, %58,15 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Ak Yatırım, %58,15 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti Ak Yatırım, 23.12.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 540.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %48,25 olurken, bileşik faizi de %58,15’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 81 gün vadeli olup ödeme tarihi 14.03.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %10,71 olacak.

%48,25 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 23Aralık tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,30 seviyesinde bulunuyor. Ak Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %48,25 basit faiz oranı, TLREF’in 1,05 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23.12.2024 olurken vade tarihi 14.03.2025 olacak. Bono piyasada TRFAKYM32532 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BMS BİRLEŞİK METAL

Avrupa ve İngiltere’den yeni siparişler aldı. Geliri içinde yüksek olan ihracat payını büyütecek

BMS Birleşik Metal, Aralık 2024 içinde İngiltere ve Almanya bölgelerinden 4.181.774euro ve 783.125 dolar tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için ihale yoluyla sipariş aldığını bildirdi. Ayrıca, Avrupa bölgesinden de toplamda 3.022.575 euro değerinde ek sipariş aldığını bildirdi. Alınan işlerin güncel kurdan değeri ise toplamda 291.290.578 TL’ye denk geliyor. Toplam tutar yıllık gelir olan 1,4 milyar TL’nin %21,18’i oranında bulunuyor. Bu itibarla firma yılı kapatmadan öne oldukça güçlü bir gelir kaynağı elde etmiş oldu. Gerçekleştirilen siparişler, şirketin uluslararası pazarlardaki büyümesini de destekleyecek. Şirket dokuz aylık faaliyet döneminde 1,3 milyar TL satış geliri elde ederken bunun 1,05 milyar TL’si yurt dışı satışlardan elde edildiği gözleniyor.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Ses haberleşme ve kayıt sistemleri ihalesini kazandı. Sözleşme için yasal süre bekleniyor

Onur Yüksek Teknoloji, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4 Adet Ses Haberleşme Sistemi (VCS) ve 4 Adet Ses Kayıt/Dinleme Sistemi (VRS) Temini ve Tesisi İşi” ihalesini kazandığını duyurdu. Açıklamada ihale bedelinin 1.496.880 dolar olduğu ifade edildi. Tutar güncel kurdan 52,6 milyon TL’ye denk geliyor. Söz konusu tutar, firmanın yıllık gelirinin %7,6 oranında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 695,8 milyon TL gelir elde eden Onur Yüksek Teknoloji, dokuz aylık faaliyet döneminde ise satışlarını %34 gerileterek 475 milyon TL’ye düşürdü. Dönem sonunda ise net kârı %69 gerileyerek 32,1 milyon TL’ye kadar düştü. Mayıs ayında borsaya gelen hisse, 54,45 TL’den açılış yaparken, ağustosta en yüksek 120,70 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında satışlarla geriledi.

ÖZYAŞAR TEL

Doğanşehir’de GES yatırımı için arsa aldı. Hekimhan’daki yatırımının da kapasitesi artacak

Özyaşar Tel, Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı için Malatya Doğanşehir’de bulunan 72.554 m2 arsayı 7.500.000 TL bedel ile satın aldı. Şirket arsa üzerine kapasitesi 7000 kWe/8.073 kWp olan GES tesisi kuracak. Santralin yıllık 12.500.000 kWh elektrik üretiminde bulunması hedefleniyor. Üretim, şirketin toplam elektrik tüketim kapasitesinin yaklaşık %69’unu karşılayacak. Ayrıca, Malatya Hekimhan’da devam eden başka bir GES yatırımına ilişkin gelişme de paylaşıldı. Daha önce 6.999 kWp olarak duyurulan kapasite, yapılan sözleşme revizyonu ile 9.430,20 kWp’ye çıkarıldı. Artışla birlikte, söz konusu yatırım şirketin elektrik tüketiminin yaklaşık %80’ini karşılaması bekleniyor. Yatırımlar, enerji maliyetini azaltırken firmanın sürdürülebilirliğini destekleyecek.