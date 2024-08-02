Borsa 30’da yatırımcı hisse değiştiriyor

Yatırımcılar son bir ayda BIST 30 Endeksi kapsamındaki otomotiv hisselerinden çıkarken çimento, perakende ve banka hisselerine yöneldi.

Borsada BIST 30 Endeksi’nde yatırımcılar son bir ayda otomotiv hisselerinden çıkarken çimento, perakende ve banka hisselerine yöneldi. Son bir ayın verileri takip edildiğinde en fazla düşüş gösteren hisseler arasında otomotiv firmaları öne çıkıyor. Tofaş Otomobil %17,65 düşüşle listenin başında yer alırken, onu %11,57 ile Ford Otosan takip etti. Banka sektöründen Yapı ve Kredi Bankası ise %10,65 geriledi. Öte yandan Doğuş Otomotiv ve Borusan Boru Sanayi değer kaybeden diğer hisseler oldu.

Yatırımcıların bilanço sezonunda hisse değişimlerini artırırken endekste ağırlığı yüksek hisselerde satışlarda bulundukları görüldü. Son bir ayda Türk Hava Yolları, Şişe Cam, İş Bankası, Hektaş ve Koç Holding düşüş kaydeden diğer hisseler arasında yer aldı. Öte yandan, BIST 30 Endeksi’nde son bir ayda en fazla yükselen hisseler çimento, perakende ve banka hisseleri oldu. Oyak Çimento geride kalan bir ayda %26,70 değer kazanırken en fazla yükselen hisse oldu.

Kontrolmatik Teknoloji %26,28 ve Emlak Konut GMYO %19,46 prim yaptı. Bu hisselerin ardından gelen Gübre Fabrikaları, Bim Mağazalar, Enka İnşaat, Petkim, Garanti Bankası, Koza Altın ve Aselsan değer kazanan diğer hisseler olarak listede yer aldı. Mevcut veriler takip edildiğinde yatırımcıların BIST 30 kapsamındaki otomotiv sektöründen çıkış yaparak, daha fazla getiri potansiyeline sahip olduğunu düşündükleri çimento, perakende ve banka hisselerine yöneldikleri görülüyor.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %36,10 yükseldi.

Senkron Siber Güvenlik Yazılım (#SNKRN): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %57,67 yükseldi.

MMC San. Ve Tic. Yat. (#MMCAS): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %57,05 yükseldi.

Tek-Art Turizm (#TEKTU): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %16,42 yükseldi.

Özsu Balık (#OZSUB): 4 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %18,14 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

Metemtur Yatırım (#METUR): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,83 geriledi.

TAB Gıda (#TABGD): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,91 geriledi.

Türk Traktör (#TTRAK): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,81 geriledi.

Vakko Tekstil (#VAKKO): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,94 geriledi.

Saray Matbaacılık (#SAMAT): 4 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %2,68 geriledi.

NE OLDU?

FED faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında sabit tuttu.

Fitch, Fed'den eylül ve aralıkta faiz indirimi bekliyor.

Doğal gaza yüzde 38 zam geldi.

Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 47 büyüdü.

Kur Korumalı Mevduata uygulanan vergi avantajı kaldırıldı.

NE OLACAK?

Borsa 8 günlük düşüşün ardından 50 günlük ortalamadan yukarı tepki verdi.

Dolar ve euroda hafif satıcılı seyir gözlenirken banka hisselerinde alımlar görülüyor.

Reel sektörün döviz yükümlüğü verileri açıklanacak.

ABD Tarım dışı istihdam verileri izlenecek.

ZEYNEP’E SOR

KISA VADELİ BORÇ MU, UZUN VADELİ BORÇ MU?

Kısa vadeli borç; daha az faiz yükü, esneklik, kredi değerlendirme, kolay erişim. Sık yenileme, yüksek geri ödeme baskısı, riskli finansman, piyasaya bağımlılık.

Uzun vadeli borç; uzun geri ödeme süresi, sabit faiz, büyük projelerin finansmanı, finansal planlama. Yüksek faiz yükü, katı şartlar, geri ödeme riskleri, faiz riski.

Gelir ve kârındaki büyüme sürüyor. İki aracı kurum alıcı tarafta dururken, fonlar sattı

Garanti Bankası’nda iyi bir kazancım var. Beklememi önerir misiniz? Yoksa banka sektöründe düşük kalmış bir hisseye mi geçmek mantıklı olur?/Engin Özel

Engin, bankacılık sektörüne yönelik bir süredir belirgin bir ilgi söz konusu. Bunun sonuçlarını da arttan fiyatlarda gözlemliyoruz. BIST Banka Endeksi, Nisan 2021’den bu yana yükseliyor. Sektörde yer alan hisselerde de benzer bir yönelim dikkat çekiyor. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “B3"ten iki basamak birden artırarak "B1"e çıkardı. Görünümünü "pozitif" tutarak ülke ekonomisine ilişkin olumlu beklentisinin devam ettiğine dair işaretini verdi. Gelişmeler genel ekonomiye olduğu kadar bankacılık sektörünü de destekleyecek.

Banka hisselerinin derinlikli olması ve beklentilerini koruması yabancı yatırımcının ilgi göstereceği sektörlerin başında geliyor. Garanti Bankası bu çerçevede dikkat çeken hisselerden biri. Fiyatı sektör endeksi ile birlikte yükseliyor. Nisan 2021’de en düşük 5,95 TL olan fiyat şimdilerde 123,80 TL seviyelerinde bulunuyor. Hissede son bir ayda TEB ve İş Yatırım alıcı tarafında işlem yaparken fonlar satıcı tarafında yer aldı. Temmuzun ikinci yarısında satışlar ağırlık bulsa da hisse uzun vadede çıkışını sürdürüyor. Bankanın 2024 altı aylıkta gelir ve kârlılığı artarak devam etti.

Gelirdeki zayıf seyre rağmen kârını büyütüyor. Uzun vadede faaliyet gelirinin de artması gerek

Ege Endüstri’de kâr realizasyonu var diye düşüşü önemsememiştim ama çok zaman geçti. Neden çıkmıyor?/Ozan Demir

Ozan, Ege Endüstri oldukça güçlü bir çıkış ivmesine sahip. Hisse, uzun vadede yükselişini koruyor. Bu süreçte ara ara düzeltmeler oluyor. Kârı yeterli gören yatırımcıların satışlarına bağlı yatay ya da düşen bir süreç ve sonrasında tekrar kaldığı yerden çıkış gözleniyor. Düzeltmeleri ise kimi zaman bir yılı bulabiliyor. Son olarak geçtiğimiz şubat ayında en yüksek 17.365 TL’ye kadar çıkarken, buradan gelen yoğun satış baskısı altında önce yataya döndü ardından satışların devam etmesi neticesinde aşağıya baskılandı. Hisse son işlem gününde ise 12.217,50 TL bölgesinde işlem gördü.

Ege Endüstri, son üç yılda gelirlerini artırırken geçtiğimiz yıl %9 düşürdü. Bununla birlikte yıl sonu kârını artırmayı başardı. 2024 üç aylık mali dönemde de satışları %8 geriledi. Şirket buna rağmen dönem sonunda kârını artırdı. Açıklanan mali tablolara göre dönem sonu net kârı %61 yükselerek 219,96 milyon TL’ye çıktı. Satışlarını büyütmede sorunla karşılaşmasına rağmen kârlılığını artırması olumlu. Ancak uzun vadede büyümenin devam edebilmesi için faaliyetlerinden ötürü kazancını artırabilmesi gerekiyor. Aksi taktirde alıcıların zayıf duruşunun devam ettiği gözlenecek.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında %31,38 getiriyle Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu ilk sırada yer alıyor. Yıllık getiride ise Inveo Portföy Altın Fonu ilk sırada yer alıyor. Portföy değeri açısından en büyük fon ise 17,401 milyon TL ile yine Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu oldu.Yılbaşından bu yana getiride öne çıkan fonlar içerisinde QNB Finans Portföy Altın Fonu %30,93 getiri ile ikinci sırada yer alıyor. Ata Portföy Altın Katılım Fonu %30,21 getiriyle üçüncü sırada öne çıkıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Altına dayalı emeklilik fonları kriz dönemlerinde ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar tarafından daha fazla ilgi görüyor. Uzun vadede hisse senetleri ile birlikte en fazla tercih edilen enstrümanlar arasında yer alıyor. Yıllık bazda en fazla kazandıran 15 altın emeklilik fonunun getirisi yıllık bazda ortalama 50 oldu. Bu fonların yıllık getirileri yüzde 46,9 ile 60 arasında gerçekleşti. 15 Altın emeklilik fonunun toplam portföy değeri 303,6 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Altın EYF (CFA) fonunun oldu. 15 emeklilik fonunun yatırımcı sayısında son 3 yıldaki artış oranı ise yüzde 141 oldu. Yatırımcılar portföylerinde çeşitlendirme yapmak için de altın fonlarını tercih ediyor. Faiz indirimlerinin başladığı süreçte altına yönelik ilginin güçlendiğini görebiliriz. Altın emeklilik fonları güvenli liman olarak görülmekle birlikte zaman zaman dalgalanmalar yaşanabilmekte.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in seyri

Dolar kuru 33,09 ile 33’ün üzerinde bir seyir izliyor. TLREF ise 47,01 seviyesinde. Dolar/TL ile TLREF arasındaki fark 13,94. Bu fark 3 Temmuz’da 20,06 seviyesindeydi. Farkın önümüzdeki dönemde kapanmaya devam etmesi beklenebilir.

TAHVİL

Deniz Faktoring, %59,31 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Deniz Faktoring, 31.07.2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 405.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50,75 olurken, bileşik faizi de %59,31’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 133 gün vadeli olup ödeme tarihi 11.12.2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %18,49 olacak.

%50,75 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 31 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %47,02 seviyesinde bulunuyor. Deniz Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %50,75 basit faiz oranı, TLREF’in 3,73 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFDZFKA2428 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU/ŞİRKET HABERLERİNDE BUGÜN ÖNEMLİ NE VAR?

YEO TEKNOLOJİ

İştiraki üzerinden batarya üreticisiyle iş birliğine gidecek. Asıl amaç batarya hücresi üretmek

Yeo Teknoloji, %100 iştiraki olan Reap Batarya ile dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden olduğunu belirttiği Great Power grubu arasında bir ortaklık sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, %51 Reap Batarya ve %49 Great Power ortaklığında yeni bir şirket kurulacak.

Yeni oluşum, hem Reap Batarya hem de Great Power markaları altında Türkiye'de üretim yapacak ve ürünlerini Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Afrika ülkelerinde satacak. Söz konusu ortaklık sayesinde, Hit-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında yer alan batarya hücresi üretimi görüşmelerine başlanması hedeflendiği belirtildi. Şirket bu ortaklıkla batarya pazarında güçlenmeyi hedefliyor.

TURKCELL

Dijital Eğitim’in diğer payları satın alındı. Eğitim teknolojileri alanında varlığını güçlendirecek

Turkcell, %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Dijital'in sermayesine %51 oranında iştirak ettiği Dijital Eğitim’in %49 payını satın aldı. Alım ile birlikte Dijital Eğitim’in tamamı Turkcell’in hakimiyetine geçmiş oldu. Şahinkaya Özel Eğitim Kurumları’ndan alınan payların toplam bedelinin 45.600.000 TL olduğu belirtildi.

Gerçekleştirilen işlemle Turkcell’in Dijital Eğitim'de tam kontrol sağlaması mümkün olacak. Böylece eğitim teknolojileri alanındaki varlığını ve yetkinliğini artırarak sektördeki konumunu güçlendirebilecek. Söz konusu işlem, aynı zamanda dijital dönüşüm ve eğitim sektöründe yenilikçi çözümler sunma hedefine katkıda bulunacak.

EUROPOWER ENERJİ

TEİAŞ’tan sözleşme için davet aldı. Yılın yedi ayında toplam 3,9 milyar TL’lik yeni iş açıkladı

Europower Enerji, haziran ayında TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalede en avantajlı fiyatı vererek birinci olduğunu daha önce duyurmuştu. Yeni açıklamayla ihalenin kazanıldığı ve sözleşmeye davet edildiğini duyurdu. İhale kapsamında, yenileme çalışmaları aynı sahada gerçekleştirilecek. Proje için belirlenen sözleşme bedeli 190.717.470 TL olup 10 gün içinde sözleşmenin imzalanması gerekiyor.

Şirket yakın zamanda yaptığı bir diğer açıklamada, TEİAŞ’tan 213,3 milyon TL tutarlı ihaleyle ilgili de sözleşmenin imzalanması için davet mektubu aldığını duyurmuştu. Şirketin ocak ayından bu yana açıkladığı yeni iş bağlantılarının toplam tutarı 3,9 milyar TL’ye ulaştı.

ÇEMTAŞ ÇELİK

Kars GES yatırım projesi için ÇED raporunu aldı. Üretimde yenilenebilir enerjiyi kullanacak

Çemtaş Çelik, Kars’ta 32 MWe kapasiteli Arazi Güneş Enerjisi Santrali yatırım projesi için ÇED olumlu raporunu aldığını duyurdu. Böylece şirket, çevresel standartlara uygun olarak faaliyetlerini yürütme imkanı bulacak. Projenin hayat bulmasıyla firma, enerji maliyetini düşürme olanağı elde edeceği gibi uzun vadede kârını artırması da mümkün olabilecek.

Geçtiğimiz yıl gelirini ve kârını düşüren Çemtaş Çelik, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını %1 artırdı. Dönem sonunda da 65 milyon TL kâr elde etti. Worldsteel’in raporuna göre haziran ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi %4,3 büyüdü. Şirket, çelik sektöründeki büyümeden istifade edebilmeli.

İZMİR FIRÇA

Üretim hattı için yeni makina ithal edecek. Üretim kapasitesi ve verimliliğini artıracak

İzmir Fırça, üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırıma gidiyor. Şirket, rulo üretim hattında kullanılmak üzere 46.500 dolar tutarında makine ithal edecek. Gerçekleştirecek alımla, üretim hattının kapasitesinin ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor. İşlemin Kasım 2024'te tamamlanması planlanıyor.

Şirket, daha önce de yaptığı açıklama ile KKTC’de bir bayisi ile 5 milyon TL tutarında satış bağlantısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Üretim hattının kapasitesinin artırılması firmanın ciro ve karlılığına olumlu katkıda bulunması öngörülüyor. İzmir Fırça, 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını %9 azaltırken dönem sonunda zarar açıkladı. Şirketin satışlarını güçlendirmesi gerekiyor.