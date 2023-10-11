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Büyük anlaşma gitti

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Geçen hafta brent petrol fiyatı on dört dolar düştü. Orta Doğu’da hafta sonu başlayan savaştan sonra fiyatta altı dolarlık hafif bir yükseliş yaşandı. Geçen haftaki sert düşüşün temel nedeni, Suudi Arabistan ile ABD arasında yapılan görüşmelerdi.          

Olası bir anlaşmaya göre, Suudi Arabistan İsrail’i devlet olarak tanıyacak. İsrail-Filistin barışı yapılacak. Krallık, nükleer program konusunda ABD’den destek alacak. Suudilerin gelişmiş silahlar almasına ABD izin verecek. Son olarak, petrol fiyatı yüksek olursa, Arabistan üretimi artıracak. Tabii yüksek fiyat; geçen haftanın kapanış fiyatı 85 dolar mıdır, 100 dolar mıdır, 120 dolar mıdır, tartışılır.         

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan daha geçen hafta: ’’Orta Doğu son 20 yılda bu kadar sessiz olmadı’’ açıklamasını yapmıştı. Suudi Arabistan ile ABD arasında on gün önce yapılan görüşmedeki maddeleri de düşününce, savaşın başlamasıyla büyük anlaşma güme gitti.

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