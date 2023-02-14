CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu SPK’ya gitti, istifa çağrısı yaptı

Deprem bölgesinden dönünce “SPK’ya gideceğim“ açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün SPK’ya giderek, “"Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarırım diye mücadele ederken, insanlar nasıl geçiniriz diye çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum” dedi.

SPK Başkanını istifaya çağıran Kılıçdaroğlu, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, ne gerekiyorsa yapsın, onlar da istifa etsinler. Zarar eden soyulan bütün depremzedelerin tamamının paralarının iade edilmesi lazım. Arkadaşlarımla birlikte burada olmamın temel nedeni de bu. Soyguna izin vermeyeceğiz. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Herkes soyulduğu zaman biz seyirci mi kalacağız?" dedi.

“Deprem bölgesinden dün gece yarısı döndüm. Bugün sabahleyin buradayım. Önce Sayın Başkan görüşecek diye aradılar, sonra Sayın Başkan görüşmekten imtina etti. Anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı” diyen Kılıçdaroğlu, “Deprem sırasında bir insanın soyulması, ne demektir. Bunu bir kurum yapıyorsa, bir kurumun şemsiyesi altında yapılıyorsa; bu herkesin ama herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur” diye konuştu.

Deniz Baykal bugün Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecek

84 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal bugün toprağa verilecek. Meclis’te yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra siyasi parti liderlerin de tam kadro katılması bekleniyor. Baykal’ın cenaze törenine ilişkin olarak CHP’den “11 Şubat 2023 tarihinde vefat eden, Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanımız, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci Dönem Antalya milletvekili, 37. Hükümet Maliye Bakanı, 42. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 52. Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal; 14 Şubat Salı saat 10:00’da CHP Genel Merkezi, saat 11:30’da TBMM’de düzenlenecek törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığı’nda defnedilecektir” denildi.