Deprem gerçeği ve Kayseri hayırseverliği

“Deprem Dede” olarak bilinen ve 2013 yılında hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mete Işıkara’nın dillerden düşmeyen, “Türkiye bir deprem ülkesi. O nedenle önlemlerimizi alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz” sözleri kulaklarımıza adeta küpedir. Her ne kadar 10 ilin içine dâhil edilmesek de biz Kayserililer, komşumuz Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremi tüm olumsuzluklarıyla yaşadık. Can ve mal kaybı olmasa da burnumuzun dibinde binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve bir o kadar da bölge insanının yaralandığı asrın felaketi ruhsal yapımızı da etkiledi.

Depremin komşu illeri ve geniş bir bölgeyi yıkıp geçtiği belirlenince Kayserililer harekete geçip her zamanki gibi kolları sıvadı. Günlerdir gözüne uyku girmeyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş’a deprem koordinatörü vali olarak atandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, metropoldeki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve il genelindeki diğer ilçe belediye başkanları deprem bölgesinin yolunu tuttu. Kayseri’de Valilik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar, OSB’ler, serbest bölge ve STK’ların yanı sıra hayırseverler adeta varlarını yoklarını vermekte yarışırken, bununla yetinmeyip evlerini, okulları, yurtları, misafirhaneleri depremzedelere açtı. Bu şehrin protokolü, bürokratları, işadamları bugün itibarıyla Kayseri’de 20 bin 300’ü Kahramanmaraş’tan olmak üzere 40 binin üzerinde depremzedeyi konuk ediyor. ERÜ Tıp Fakültesi, şehir, devlet hastanesi ve özel hastaneler de kapılarını yaralılara ve onların refakatçilerine açtı. Kayseri’den ağırlığı OSB’deki koordinasyon merkezinden olmak üzere resmi verilere göre 497, gayri resmi verilere göre 600 TIR deprem bölgelerine yardım götürdü. Yüzlerce çeşit yardım malzemesi arasında başta çocuk bezi, hasta bezi, kadın peti, maske, soba, elektrikli ısıtıcı, temizlik ve hijyen maddeleri TIR’lara yüklendi. Nakdi yardımlarla birlikte Kayseri’den yaklaşık 200 milyonluk bir katkı geldi. Kayserililer reklam olmasın, hayrımız gizli olsun duyarlılığıyla TIR’ların üzerindeki brandalara sadece “Deprem bölgesi yardım aracı. Kayseri yanınızda” yazdı. Yine, ildeki lojistik firmaları TIR’larını deprem bölgesine ücretsiz tahsis etti. Hayırseverler kenti olarak bilinen Kayseri bu manada rüştünü adeta yeniden ispatladı. Kayseri kent olarak arama-kurtarma ekipleriyle, itfaiyeleriyle, sağlık ekipleriyle, teknik ekipleriyle bu acılı dönemde yardım elini deprem yaşanan bölgeye tüm sıcaklığı ve özverisiyle uzattı. Kayseri’den belediyeler aracılığıyla bölgeye yüzlerce iş makinası, kamyon, kamyonet, su tankı, mobil mutfak, mobil tuvalet gönderildi. Kısacası hayırseverler kenti Kayseri 2 sarsıcı ve onlarca artçı depremlerle ve 10 ili kapsayan deprem bölgesine yardım seferberliği nedeniyle günlerdir uyumadı. Hayırseverlik, yardım duygusu, bu kentin genlerine işlemiş. Emeği geçenlerin emeklerine, yardım edenlerin keselerine sağlık. İyi ki varsınız…