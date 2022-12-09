Hiranur Vakfı için başmüfettiş görevlendirdi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusunun 6 yaşındaki kızını imam nikahıyla 29 yaşındaki bir müridiyle evlendirmesi, yıllarca cinsel istismara uğrayan H.K.G’nın başlattığı hukuk mücadelesiyle ortaya çıktı. 6 yaşındaki evlilik bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı davaya müdahil oldu. Konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Meclis gündemine de taşındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden bir başmüfettişin görevlendirildiğini açıkladı. Ersoy, “Hepimizin çocukları, torunları var; çok hassas ve korkunç bir konu. Her şeyden önce, bakan olmamın yanında bir baba olarak, küçük çocukları olan bir baba olarak bu olayı şiddetle kınıyorum. Olayın sorumlularının tamamının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çocuğun nitelikli cinsel istismarı iddiasıyla açılan davaya müdahil oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir başmüfettiş görevlendirdi, görevine de başladı zaten. Öncelikle bu konuyla ilgili olmak üzere, vakıfla ilgili detaylı bir inceleme yapılıyor; büyük bir hassasiyetle konuyu takip ediyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu tür insanlık dışı davranışların Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortak paydada reddedilerek cevap verilmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparken, “Elbette, farklı konularda farklı yaklaşımlara sahip olabiliriz ama ortak insanlığımızın ortak değerleri konusunda hiçbirimiz bir taviz veremeyiz, hiçbirimiz bunlara rıza gösteremeyiz. Bu tür alçaklıkları şu veya bu gerekçeyle zaten masum gösteremeyiz, gösterenlerin de karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Suç teşkil eden hususların yargı tarafından sonuna kadar götürüleceğine inanıyorum ve bu konuda susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: “Çocuk istismarı kabul edilemez”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, faili kim olursa olsun çocuk istismarının asla kabul edilemeyeceğini ve affedilemeyeceğini bildirdi. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir çocuğun 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgilerin, vicdanları derinden sarstığını belirtti. Olayın yargıya intikal ettiğini hatırlatan Şentop, “Çocuk istismarı, faili kim olursa olsun asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız” dedi.