Kanji içen Hintlilere şalgamı sevdirecek

►Dünyanın 30 ülkesine şalgam ihraç eden Doğanay, şimdi de Hindistan ve Uzakdoğu pazarında etkin olmak istiyor. Hindistan’da şalgama benzeyen kanji içeceği sayesinde bu büyük pazar benzer bir damak zevkine sahip. Doğanay’ın yurt içindeki hedefi ise her iki haneden birinde ürününün olması.

Halihazırda 30 ülkeye ihracat yapan Doğanay, benzer tatları seven Uzakdoğu ve Hindistan’a da şalgamı sevdirecek. Mor havuçtan fermantasyonla üretilen ambalajlı şalgamda pazar payı yüzde 80’e ulaşan Doğanay, bu lezzeti tanıyan coğrafyalarda büyüyecek. Hindistan ve Pakistan kültüründe “kanji” olarak adlandırılan mor havuç sularının bu tanıdık lezzete kapı açacağını söyleyen Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan, “Aynı zamanda özellikle Güney Kore’de mor havuçlu fermente ürünler tercih ediliyor. Doğanay olarak bu pazarlarda atak yapacağız” diyor. Bir grup gazeteciyle Konya Ereğli’de mor havuç hasadı yapan ardından Adana’daki fabrikada üretim süreçlerini paylaşan Doğanay Gıda, hem yurt içinde hem yurt dışında hedef büyütüyor. Pandemiden hemen önce Doğanay ailesinden Taksim Capital’e devredilen firma ile ilgili bilgiler veren Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan, “Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de hedefimizi büyüttük. Yıl sonunda 1 milyar TL’ye yakın ciroya koşuyoruz. Ciromuzun şimdilik yüzde 10’u ihracattan. Ama dünyada sağlıklı yaşam trendi hızla yükseliyor. Üstelik şalgam, şekersiz, gazsız ve vegan bir ürün. Bu kasımızla şalgam tadına alışık bazı ülkelerde hızla büyüyeceğiz, bazılarında sofralara dâhil olacağız” şeklinde konuşuyor. Balkan, “Türkiye’nin 81 şehrinde 150 bayimiz bulunuyor. 150 bin noktaya hizmet veriyoruz. Ülkemizde şalgam pazarının neredeyse yüzde 80’inin sahibiyiz. Marka bilinirliğimiz de yüzde 97’lerde” diyerek, şunları kaydetti: “Biz şu anda Türkiye’deki her üç haneden birine girmeyi başardık. Bu oranı yüzde 50’ye yani her iki evden birine çıkarmayı hedefliyoruz. Eskiden şalgam deyince sadece kebap akla gelirdi, şimdi ise etli, zeytinyağlı demeden her yemeğin yanında şalgam tüketilmeye başladı” diyor.

Ayıklamayı da Ar-Ge’yi de kadınlar yapıyor

Mor havucun yetişmesi için gereken iklim koşulları Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunuyor. Ereğli, Adana’ya kara yoluyla iki buçuk saat kadar. Burada hasat edilen mor havuçlar Adana’daki fabrikaya geliyor. Gözde Balkan, “Ereğli’de sözleşmeli tarım yapıyoruz. Her yıl 4 bin dekarda yetişen 20 bin ton mor havucu alıyoruz. Bu da Ereğli’de yetişen mor havucun yüzde 30’u” diyor. Balkan, Adana fabrikasına getirilen mor havuçların kadın işçiler tarafından ayıklandığını da anlatarak, “Sadece ayıklamada değil Ar-Ge’de de kadınların emeği büyük. Ar-Ge ekibimizdeki 14 gıda mühendisimizin 7’si kadın” şeklinde konuşuyor.

“ŞALGAMI PASTÖRİZE EDİYORUZ”

Mor havuçtan şalgama dönüşme sürecinin fermantasyon başladıktan sonra 35’inci günü bulduğunu kaydeden Balkan, “Özellikle şalgam suyu demiyoruz. Çünkü ürünün adı şalgam. Kök sebze olan mor havucun içindeki vitamin, mineral ve antioksidanları, fermantasyon sonrası tüketicilere ulaştırıyoruz. Rengini mor havuçtan alıyor” diyerek, şunları söylüyor: “Tüm Türkiye’ye ve dünyaya bu ürünü ulaştıran bir firma olarak bizim birincil sorumluluğumuz, ürünün nakliye ve raflarda geçen sürecini, en sağlıklı ve kaliteli koşullarda gerçekleştirmek. Bunu sağlamak için biz, şalgamı hastalık yapmaya yatkın mikroorganizmalardan arındırmak adına pastörize işlemine tabi tutuyoruz. Şalgamda bunu yapan tek firma biziz.”

Havuç posası yeme dönüşüyor

Fabrikamızda su kullanımını sürekli takip ediyoruz ve bu kullanımı düşürmeye çalışıyoruz. Böylece, bir ton ürün için kullanılan su miktarı, 2022’de, 2021 yılına göre yüzde 5; bu yıl 2022’ye göre yüzde 10 azaltıldı. Yani 2022 ile 2023’te aynı üretimi yapsanız 30 bin metreküp daha az su kullanmış oluyorsunuz. Yine bu yıl 2022’ye göre yüzde 16 daha az elektrik kullandık. Yine elektrik tüketimimiz 2022 ile bu yıl aynı olsaydı, 1.321,7 Mw tasarruf ettiğimizi görürdünüz. Ayrıca mor havuçlar tarladan sofraya atıksız ulaşıyor. Havuç posası yem oluyor. Üretimde kullandığımız cam, pet, karton ve benzeri ambalaj atıkları, lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüştürülüyor.

Turşu suyu da üretiyor

Doğanay, şalgam dışında ürün yelpazesini de büyütmüş durumda. Firma hem şekerli hem şekersiz limonata, karadut suyu, elma, üzüm ve balzamik sirke çeşitleri ile nar ekşisi, limon sosu ve suyu, acı biber sosu gibi ürünleri de üretiyor. Bunların yanına geçen sene bir fermente içecek daha eklenmiş durumda; turşu suyu.