Kayseri ilk kez TOBB’da bu kadar yüksek temsil ediliyor

TOBB seçimleri Kayseri’nin gururu Rifat Hisarcıkloğlu’nun yeniden başkan seçilmesiyle tamamlandı. Kayseri’deki oda yöneticileri de çeşitli kurullardaki listelerde ilk kez bu denli yüksek düzeyde görevler aldı. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olurken, KAYSO Meclis Başkanı deneyimli iş insanı, duayen sanayici Abidin Özkaya da Sanayi Odaları Konseyi’ne ilk sıradan girdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Odaları Konseyi, Genel İdare Kurulu ve Ticaret Odaları Konseyi Üyeliği’nin yanı sıra, TOBB’un kalbi sayılan Hesap ve İnceleme Komisyonu gibi önemli bir kurulda da ayrıca görev üstlendi. KTB Başkanı Recep Bağlamış, Borsalar Konseyi ve Genel İdare Kurulu Asil Üyesi olurken, Develi ilçesi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak da Ticaret Odaları Konseyi Asil Üyesi olarak seçildi.

Sadece bu kadar mı? Bünyan İlçesi Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz ile KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy Ticaret Odaları Konseyi, KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp de Sanayi Odaları Konseyi’nin yedek üyeleri oldu. Kayseri, TOBB gibi Türkiye’nin en büyük ve en önemli sivil toplum kuruluşunda ilk kez bu denli temsil edilme olanağı buldu. Uzayan kol Kayseri’den, ülkemizden yana olur inşallah. Kayserili tüm yöneticilere yeni görevleri hayırlı uğurlu olsun. Kayseri’deki odalar kendi seçimleri sonrası genç isimlere, kadrolara daha fazla yer vererek, ciddi bir değişim geçirdi. “Birlikte güçlüyüz”, “Çalışan ve üreten Kayseri” ve “Türkiye’nin üretim üssü: Kayseri” sloganlarıyla odalarımız kentin vizyonuna daha fazla katkı koyar hale geldi. Sadece bunlar mı? Yatırımlar konusunda, “Kayserili nasıl olsa yapar” mantığıyla rölantiye alınmış, devlet yatırımları ve yarım kalmış projeler konusunda ötelenmiş, üstü kapalı ihmal yaşayan bu şehir, yeni dönemde kabinede de Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki ile temsil edilecek. Yatırımların hızlanması, yarım kalmış projelerin tamamlanması, kronikleşmiş sorunların çözülmesi konusunda “Kayseri’nin ağası Özhaseki’den” çok şeyler bekleniyor. Gerek siyasette gerekse ticaret ve sanayide Kayseri yeni ve eski bakanlarından, yeni ve eski milletvekillerinden, kentin yerel sorumluluğunu üstlenmiş yöneticilerinden bu dönemde güçlü bir Kayseri lobisi oluşturulmasını beklen iyor. Ülkemizin yeni vizyonunda Kayseri’nin siyasi tercihler dışında böyle bir silkinmeye, derlenip toparlanmaya, bir ve beraber olmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var.