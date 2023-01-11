Kayseri’de EYT halleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), bugünlerde ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri’de de çok sevinçli. EYT’liler şimdi, yıllar süren mücadelenin ardından bu konudaki tasarının meclisten geçerek kanunlaşmasını dört gözle bekliyor. EYT’liler bir ölçüde adeta gün sayıyor. Gelelim EYT ile ilgili Kayseri’deki çalışmalara. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü bu konuda çok hazırlıklı. Başta SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül olmak üzere SGK İl Müdürlüğü yılbaşından bu yana gece yarılarına kadar mesaiye kalıyor. 489 SGK personeli deyim yerindeyse gece gündüz çalıştı.

Kayseri’de SSK’ya, Bağ-Kur’a ve Emekli Sandığı’na kayıtlı çalışan 305 bin 266 kişi e-devlet üzerinden 3 bin kişi emekliliğe başvurmuş… Ancak bu başvurular, kanun çıkmadığı için geçersiz. Kanun çıktığı tarihteki başvurular geçerli olabilecek. Yılda 5 bin kişiye maaş bağlayan SGK Kayseri İl Müdürlüğü binasının lambaları bugünlerde hiç sönmüyor. 30 bin 654 kişi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olabilmek için askerlik ve doğum nedeniyle prim borçlanması için bu günlerde SGK’nın kapısını çalmış.

Kayseri’de SSK’dan, Bağ-Kur’dan ve Emekli Sandığı’ndan maaş alan emekli sayısı ise 233 bin 975. Bunlara EYT ile ilgili yasa kanunlaştığı takdirde yaklaşık 40 bin yeni emekli de eklenecek. Kayseri’de SSK kapsamında sigortalı 305 bin 266, Bağ-Kur’da 51.599, Emekli Sandığı kapsamında ise 49 bin 962 olmak üzere toplam 406 bin 827 aktif çalışan emekçi bulunuyor. Kayıt dışı çalışan veya çalıştırılanlar ile sürekli tartışma konusu olan Suriyeli ve Afganlar başta olmak üzere mülteci işçiler elbette bu rakamlara dahil değil. Bunlar resmi veriler. Kayseri’de çalışanlar ile emekliler arasındaki dengeye ve yüzdeye gelince, kaba bir hesapla her 2 çalışana 1 emekli düşüyor demek mümkün. Emeklilikte yaşa takılıp, bugünleri bekleyen çoğu emekli adayı ise, emekli olduklarında alacakları maaşları hesaplayınca emekli olup, olmamak arasında derin düşüncelere dalıyorlar. Kimi ise emekli olup, alacağı kıdem tazminatıyla borçlarını kapatmanın derdinde… Kimi ise emekli maaşı alıp, yeniden çalışmanın peşinde… Kayseri’de de gündem EYT ve emeklilik. Elde kağıt kalem, bir çok emekçi hesap-kitap yapıyor. Anlaşılan o ki Kayseri’de EYT’den yararlanabilecek yaklaşık 40 bin kişiden vazgeçenler olacak. Zira emekli olunca mevcut maaşıyla geçinemeyeceklerini hesaplayan emekçilerle, ciddi bir yetişmiş iş gücü kaybı yaşama endişesi taşıyan işverenler de kaygılı… İşçi ve işveren açısından EYT’nin yansımaları nasıl olacak hep birlikte bekleyip, görelim…