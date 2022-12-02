Kayseri’de savunma sanayi yatırımları

Anadolu’nun önemli sanayi üslerinden Kayseri, 1. OSB, Mimarsinan, İncesu OSB ve serbest bölgesiyle henüz kuruluş aşamasındaki 4. OSB’nin yanı sıra geçmişi uzun yıllar öncesine dayanan ve Kayseri sanayisinin temelini oluşturmuş askeri sanayide de yeni savunma sanayi üretimleriyle göz kamaştırıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Erciyes Modernizasyon Projesi kapsamında C-130 uçakları mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve uçağın beyni olarak adlandırılan merkezi kontrol bilgisayarı ile toplamda 23 sistem ve 117 bileşenin modernizasyon faaliyetleri Atatürk’ün emriyle 1926 yılında kurulan daha sonra faaliyetine Kayseri’de 2. Hava İkmal Bakım Merkezi olarak devam eden fabrika bakım seviyesi (FASBAT) tesislerinde yürütülüyor.

Toplamda 19 uçağı kapsayan Erciyes C-130 modernizasyon projesinde bugüne kadar 11 uçağın modernizasyonu tamamen yerli ve milli olarak tamamlandı. 2. HİBM Komutanlığı tarafından Kayseri’de gerçekleştirilen Erciyes Programı ile birlikte C-130 nakliye uçağı kullanan pek çok ülkenin modernizasyon ihtiyacı da Kayseri’de yapılacak.

Yine Kayseri’de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyet gösteren 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, üstlendiği tank ile diğer paletli araçların modernizasyonu ve yenileme çalışmaları ile ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. TSK’nin karadaki en önemli “vurucu güçleri” arasında yer alan tanklar ile tank kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcılar, 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde modernize ediliyor.

Fabrikada baştan aşağı yenilenen araçlar, gelişmiş bilgisayar kontrolleri ile frenleme, meyil tırmanma ve inme, yan eğim, slalom, hendek geçme gibi aşamaların yer aldığı iki test pistinden de geçiyor. Kayseri’deki modernizasyon projelerinde M48A5T1/T2 tankları, TAMAY Tank Kurtarıcı ve İstihkam Savaş Aracı, M60T Tankı, MLC 70 Sınıfı Kayar Köprü Tankı, ADOP Aracı ve ADY gibi M113 zırhlı personel taşıyıcı araçları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırılıyor.

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası uygulanan ambargo sonrası 1981 yılında Kayseri halkının TSK’ya bağışladığı, 1984 yılından nikel kadmiyumlu pil üretimine başladıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin pil ve batarya ihtiyacının yanı sıra uçak, helikopter, İHA, SİHA aküsü, şimdilerde sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın en büyük lityum-iyon pil teknolojiyle, Kayseri Mimarsinan OSB’de 24 bin metrekarelik arsada,1.5 milyar liralık yatırımla üretime geçen Aspilsan, sadece Türk ordusuna değil, özel sektöre de yeni teknolojisiyle önemli katkı sağlıyor.

Sadece bunlar mı? Yetmez. Kayseri’de ticaret ve sanayi odalarının öncülüğünde OSB’de kurulu Kayseri İleri Malzemeler (KİM), Türk ordusuna, savunma sanayi kapsamında seramik ve kompozit malzemeler üreterek, önemli bir işlevi üstleniyor. Tüm bu savunma sanayi yatırımlarına bugünlerde ERÜ Teknopark’ta TUSAŞ’ın kurduğu Ar-Ge merkezi de eklendi. Bir anlamda stratejik açıdan Anadolu’nun göbeğindeki Kayseri, sınaileşme alanında sadece özel sektörle değil, milli savunmaya yönelik yatırımlarla da öne çıkıyor.