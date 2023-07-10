Kayseri’de “taşımalı işçi” ve “mera” sorunu

Kayseri’de artan konut sorunu nedeniyle, sanayici çalıştıracak işçi bulamıyor. Sorun şimdilik “taşımalı işçi” uygulaması ile çözülürken, sanayici bundan rahatsızlık duyuyor ve konut sorununun vasfını yitirilmiş mera alanlarına konut yapılarak çözülmesini istiyor. Çünkü sanayicinin çalıştıracağı işçi ev bulamayınca, sanayici işçi sorunu yaşıyor ve köylerden taşımalı işçi getirmek zorunda kalıyor.

Mesela, kalkınmadan, ihracattan, üretimden söz ederken Kayseri 1. Organize Sanayi, serbest bölge ve yıldızı parlayan İncesu OSB’ye her gün Develi, Yahyalı, Yeşihisar ilçelerinden ve İncesu’nun şimdi mahalle olmuş yakın köylerinden otobüslerle, minibüslerle sabahları işçi taşınıyor. Somut kanıt isterseniz, halen İncesu OSB’de 60 parselin üzerinde fabrika inşatları sürüyor. 70 parselin de ihalesinin eli kulağında. Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “İşçi bulamama endişesi yüzünden Kayseri OSB ve İncesu OSB’de yatırımdan vazgeçen iş insanları var. Taşımalı işçi derdimize çare değil. Artık işletmeler birbirinden eleman, işçi çalar hale geldi. Kısacası iş var, işçi yok. İşçinin oturacağı konut yok. Vasfını kaybetmiş mera alanlarının bir an önce konut yapımına açılması gerek” diyerek konunun önemine vurgu yapıyor. İncesu OSB’nun genç Başkanı İrfan Püsküllü de, “Bırakın Kayseri’yi bu işin uzmanlarına göre Türkiye’nin yüzde 56’ında mera vasfını yıllar önce yitirmiş, üzerinde ot bitmeyen araziler bürokratik engeller ve özellikle Tarım Bakanlığı’nın katı kuralları yüzünden konut yapımına açılamıyor. Örnek isterseniz, İncesu OSB’nin hemen yanı sınırında 3 bin yatak konut yapılacak, 684 bin metrekare mera vasfında hazine arazisi var. Burada işçilere konut yaptırmak için Tarım Bakanlığı’ndan sonuç alamıyoruz. Böyle olunca biz işçi bulsak onlar konut bulamıyor. Çevre ilçelerden taşımalı olarak çalışmaya geliyorlar. Tarım Bakanlığı yurt çapında titiz ve gerçekçi bir inceleme yaparak, sorunu kökünden çözebilir. Yoksa insanlar ne satın alacakları ne de kirada oturacak konut bulabilir” diye konuşuyor. Kayserili sanayiciler, vasfını yitirmiş mera alanlarına konut yapılması için hemşerileri Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den medet umuyorlar. Yoksa Güneşli yakınlarında planlaması yapılan bugüne dek 2 bine yakın yatırımcının başvurduğu 4. OSB’de çok ciddi işçi sorunu yaşanacak.