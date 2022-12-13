Kayserili sanayicilerin başarı hikâyeleri ödüllendirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) kuruluşunun 56. yıl dönümünde düzenlediği etkinlikle iş dünyasını buluşturup, ödüllendirdi. Geleneksel geceye, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, Kayseri ve çevre illerdeki oda ve borsa başkanları, protokol mensuplarıyla sanayiciler katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun hemşerileriyle buluştuğu geceye; başkan yardımcıları İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Tekirdağ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Cengiz Günay da katıldı. Katılımcılar, kentin simge yiyeceklerinden mantı, sucuk ve pastırma ile ağırlandı.

Etkinlikte konuşan Hisarcıklıoğlu, doğup büyüdüğü, ailesinin köklerinin bulunduğu kentin sanayicilerine seslenirken, “Kayseri’nin kendi çabası ve emeği ile önemli bir şehir haline geldiği için memleketimle gurur duyuyorum. Kayseri kendi imkânlarıyla başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor. Kayseri, milattan önce de ticaret şehriydi. Günümüzde ise kendi iş insanlarıyla Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline geldi” ifadesini kullanıp, hemşerilerine hem moral verdi hem de iltifat ederek gönüllerini aldı.

KAYSO gecesinde, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan 2021 yılı İSO ilk ve ikinci 500 sıralaması ile İhracat kategorisinde dereceye giren toplam 45 sanayiciye ödül verildi. KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, geceye katılanlara Kayseri sanayisi hakkında genel bir sunum yaptıktan sonra, geçmişi 6 bin yıl öncesine dayanan Anadolu’nun ticaret merkezi olan kentin bugün Türkiye ve Avrupa’nın önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Büyüksimitci, kentin teknoparkı, 15 Ar-Ge merkezi, 2 tasarım merkezi, 3 OSB ve üretim amaçlı bir serbest bölgesine vurgu yaptıktan sonra, “2 bin 200 fabrikada üretim yapıyoruz. Bu faaliyetlerimizi toplam 50 milyon metrekarelik sanayi alanında gerçekleştiriyoruz. 4 milyar doları aşan ihracatımız, 2 milyar dolar ithalatımızla 6 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahibiz. Bu güne kadar yaklaşık 1700 ihracatçımızla 190 ülkeye ihracat yaptık. Kayseri olarak ithal ettiğimizin iki katını ihraç ediyoruz. Cari fazla veriyoruz” dedi. Büyüksimitci, sanayicilere ihracatta kolaylık için yeşil pasaport başta olmak üzere beklentileri tek tek sıraladı.

Bu arada, Yönetim Kurulu Başkanlığını Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun yaptığı Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ (KAYSER), Kayserili Ahmet Erciyas ve oğlu Emre’nin sahibi olduğu Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları’nın 200 bin metrekare alanda vagon üretip, bunların tamamını ihraç edecek. KAYSER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyas ailesiyle gerçekleşen imza töreni sonrası bu yatırımın ülke için çok stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, ilk vagonların 2024 yılında üretilerek ihracatının gerçekleştirileceği müjdesi verdi. KAYSER, yeni yatırımlarla kentin bir başka dinamik sanayi üssü haline geliyor. Bizden duyurması…