Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarıyla Hatay’a gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından iki hafta sonra gerçekleştirdiği Meclis Grup toplantısında, saygı duruşunun ardından 15 dakikalık kısa bir konuşma yaparak, partililerden alkış veya tezahürat yapmamalarını istedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, belediye başkanlarıyla birlikte Defne’ye gideceğini söyledi. “Net konuşmamız lazım. Bizim bir iktidarı değiştirmekten çok daha derin meselelerimiz var” diyen Kılıçdaroğlu, “İktidarı değiştireceğiz, orası kolay. Değişim, iktidarı değiştirmekten büyük olmalı. Zihniyeti değiştirmemiz lazım. Değerlerimizi yeni baştan örmemiz lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu, değişim vurgusu yaptığı konuşmasında, “Rant peşinde koşanlar bizi yönetiyor. İş insanları yasa boşluklarını dolduruyor. Kibir alkışlanıyor, düzen aynen devam ediyor. Büyük küçük herkes rantın peşinde. Biz ne yaptık kendimize böyle? Nedir bu haram sevdası böyle? Değişmemiz lazım. Düzenin çalışma şeklini kökünden değiştirmemiz lazım. Siyasetin yapılma şeklini değiştirmemiz lazım. Davranışlarımızı değiştirmemiz lazım. Her şeyi temelden değiştirmek zorundayız” dedi.

“Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul başta olmak üzere depremlere hazırlık konusunda kaybedecek zaman olmadığını belirterek, “Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye’mize sahip çıkarız” dedi. Henüz deprem felaketinin sıcaklığı çok yakıcıyken seçim tarihiyle ilgili yapılan tartışmaları ‘siyasi hesap’ olarak değerlendiren Bahçeli, muhalefeti “Bilinmelidir ki, ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız. Acılarımızın tam ortasında, seçimlerle ilgili polemik yapan, ertelendi ertelenmedi çetelesi tutan zillet ittifakı paranoyaktır, saplantılıdır, hayalperesttir, vehimlerin pençesindedir” sözleriyle eleştirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak, “Konuşmak, sormak, sorgulamak, hesap sormak zorundayız” diyerek, en tepeden en alt kademeye iktidardan tek bir kişinin sorumluluk üstlenmemesini elleştirdi.

DEVA Partisi’nden 5 bakana 76 soru

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na deprem felaketine ilişkin olarak toplam 76 sorudan oluşan soru önergelerinde, “Neden ilk 48 saatte her şehirde arama kurtarma çalışmaları başlamadı? Gecikme nedeniyle kaç vatandaş hayatını kaybetti? İmar aflarından yararlanan kaç yapı yıkıldı? 2. Ordu ne zaman arama kurtarmaya katıldı? Haberleşme neden çöktü? “ sorularına yanıt istedi.